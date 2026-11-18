Boya localizada en Fisterra este miércoles Darío Gómez

El fuerte temporal de mar en los últimos días consiguió arrastrar hasta la playa de Mar de Fóra, en el municipio de Fisterra, una boya gigante, de unos dos metros de longitud, de color amarillo. La pieza fue localizada este miércoles por un vecino de la zona en el arenal fisterrán, que fue el que dio la voz de alarma.

De momento se desconoce su origen, aunque puede llegar desde Estados Unidos. Está a punto de cumplirse un año desde que apareció en la playa de Nemiña, en el concello vecino de Muxía, otra enorme baliza que procedía de un puerto de Estados Unidos, tal como figuraba en las inscripciones, por lo que ahora se abre de nuevo esta posibilidad. De ser así, la boya recorrería miles de kilómetros antes de llegar al arenal de Fisterra.

La boya localizada este miércoles no tiene ningún tipo de identificación. Aunque el Concello pretendía retirarla ayer por la mañana antes de que volviese a ser arrastrada por el mar, no fue posible porque se encuentra en una zona con la arena muy blanda a la que no puede acceder el tractor.

De confirmarse su procedencia, la función de este aparato sería medir la presión atmosférica, la temperatura del aire y la superficial del mar, transmitiendo esos datos en tiempo real.