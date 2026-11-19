A Fundación López Abente mostra o seu pesar polo pasamento de Méndez Ferrín
O intelectual presidiu en Muxía o acto de constitución desta entidade no ano 2013, reivindicando a obra deste autor
A Fundación Gonzalo López Abente expresou o seu pesar polo pasamento de Xosé Luís Méndez Ferrín, poeta e intelectual comprometido coa súa Terra, coa súa lingua e cultura. "Como poeta e estudoso da nosa literatura foi dos que reivindicou o valor e importancia da obra de Gonzalo López Abente", subliñan dende a Fundación.
A entidade lembra cando no ano 2013 convidaron á Real Academia Galega a formar parte do seu Padroado, e Méndez Ferrín como presidente desa institución acudiu a Muxía para realzar o momento. "E cando deixou a presidencia da RAG nomeámolo Patrón numerario, aceptando de súpeto", destacan.
A Fundación López Abente indica que presencia de Méndez Ferrín en Muxía non foi unicamente un acto protocolario da presentación da entidade, senón que estivo de animador na presentación de 'Bretemada', poemario inédito de Gonzalo López Abente "que durmía o sono do esquecemento no arquivo da RAG, edición feita por Miro Villar e publicada por Alvarellos Editora, grazas ao apoio da Fundación. Perdemos os abentianos un amigo". "Perde Galicia un gran poeta e intelectual clave para entender a nosa cultura nun presente incerto", engade.