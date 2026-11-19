Cartel de las actividades del 25N en Dumbría EC

El Concello de Dumbría ha diseñado nuevas propuestas como continuación a las actividades programadas en clave de igualdad a lo largo de los meses de octubre y noviembre. El 25 de noviembre se llevarán a cabo dos obradoiros infantiles de manualidades en las bibliotecas de Berdeogas y O Ézaro.

En las instalaciones municipales de O Conco, en Dumbría, se realizarán esa misma tarde varias fotografías bajo el lema 'Xuntas e xuntos contra a violencia'.

A las 18.00 horas, en la casa cultural de Olveira, se podrá disfrutar del espectáculo 'Travesía Unicornio', organizado por el área de Igualdad de la Diputación de A Coruña.