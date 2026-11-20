Vista del paseo maritimo de Cee AIG

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes el anuncio de la Demarcación de Costas de Galicia relativo a la aprobación definitiva del proyecto de unión de los paseos marítimos de Cee y Corcubión.

Dicho proyecto fue sometido previamente a información pública y oficial, mediante anuncio insertado en el BOE y mediante la solicitud de informes a los diferentes departamentos y organismos, se explica en el anuncio publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La esperada unión peatonal del litoral de Cee y Corcubión está cada vez más cerca Más información

Contra la resolución que se publica, que pone fin a la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean administraciones públicas podrán interponer con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el ministerio o, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.