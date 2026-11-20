Rueda recibe al gobernador de Wakayama y destaca las similitudes entre el Camino de Santiago y el Kumano Kodo EFE/Lavandeira

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha recibido este viernes al gobernador de la prefectura japonesa de Wakayama, Izumi Miyazaki, y ha destacado las similitudes entre el Camino de Santiago y el Kumano Kodo.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, Rueda, acompañado por el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, recibió a Miyazaki en el Ayuntamiento compostelano.

Durante el encuentro, el titular del Ejecutivo gallego ha puesto en valor el Camino de Santiago y el Kumano Kodo como símbolos de unión entre Galicia y Japón, destacando que ambas rutas son "las únicas del mundo reconocidas como Patrimonio de la Humanidad" por la Unesco.

Asimismo, Rueda ha destacado el "fortalecimiento" de las relaciones entre ambos territorios desde el hermanamiento de los dos caminos en 1998 y ha expresado la voluntad de seguir trabajando para que Wakayama y el Kumano Kodo, "como camino hermano", sean una parte "importante" de la celebración del Xacobeo 2027.

En este sentido, ha remarcado el "creciente interés" de Japón por Galicia y por las rutas jacobeas, ya que el año pasado llegaron 1.600 peregrinos procedentes de este país. Es decir, la cifra más alta desde que existen registros.

Alfonso Rueda ha afirmado que "valoran especialmente" al peregrino nipón, ya que viaja "con calma, con respeto y con curiosidad", algo que, ha afirmado, "encaja en su concepto del Camino".