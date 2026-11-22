El reparto de propaganda del BNG, este domingo en el mercado de Cee BNG

El BNG intensificó este fin de semana su campaña electoral en la Costa da Morte de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con actos en Cee y Fisterra centrados en dos de los asuntos que la formación considera prioritarios: las dificultades de acceso a la vivienda y la defensa del sector pesquero. Los nacionalistas aprovecharon ambas citas para trasladar sus propuestas al electorado y recoger las preocupaciones de los vecinos y de los profesionales del mar.

La candidata número ocho al Congreso por A Coruña, Ana Pasantes, participó este domingo en un reparto de información electoral en el mercado de Cee, acompañada por otros representantes del BNG de la comarca. Durante el encuentro, hizo un llamamiento a la participación en las urnas para reforzar la representación nacionalista en Madrid y defendió la necesidad de avanzar en derechos sociales y mejorar las condiciones de vida de la población.

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Pasantes puso especial atención en las consecuencias del encarecimiento de la vida y, particularmente, en las dificultades para acceder a una vivienda. La candidata advirtió de que los elevados precios impiden a numerosas familias alquilar una residencia en condiciones dignas, una situación que, según señaló, afecta especialmente a los jóvenes y condiciona sus posibilidades de emancipación y sus proyectos de futuro.

La representante nacionalista también apeló a la movilización electoral ante la disputa por los escaños en las provincias gallegas. Según sostuvo, las encuestas apuntan a que existen diputados en juego entre el BNG y Vox, por lo que pidió concentrar el voto nacionalista “para impedir que o fascismo teña representación en Galiza”. Pasantes defendió asimismo la importancia de que su formación obtenga un resultado histórico el 29N para representar con mayor fuerza los intereses de Galicia y de la Costa da Morte en el Congreso.

Las preocupaciones del sector pesquero

La actividad electoral del BNG también tuvo como escenario Fisterra, donde el sábado la diputada y número dos de la candidatura por A Coruña, Rosana Pérez, y el parlamentario autonómico Óscar Insua mantuvieron un encuentro con marineros y mariscadores. La reunión permitió abordar las principales reivindicaciones del sector y, especialmente, las dudas existentes sobre la propuesta de la Xunta para crear una octava Reserva de la Biosfera entre los cabos Fisterra y Silleiro.

Los representantes nacionalistas cuestionaron la información facilitada hasta ahora por el Gobierno gallego y señalaron que, a su juicio, la documentación del proyecto no concreta las actuaciones previstas, los recursos humanos y materiales necesarios ni la correspondiente planificación económica anual y plurianual. También criticaron la ausencia de planes de actuación locales, enclaves prioritarios y plazos de ejecución definidos.

Óarcar Ínsua y Rosana Pérez, en la reunión con el sector pesquero de Fisterra BNG

Ante estas circunstancias, Rosana Pérez y Óscar Insua trasladaron a los profesionales del mar la posibilidad de presentar alegaciones al proyecto y defendieron que cualquier decisión sobre la futura reserva debe contar con la participación de los sectores afectados. El BNG considera que esta figura de protección no debería introducir nuevas restricciones a la actividad pesquera y marisquera sobre las que ya existen.

Durante la reunión, los nacionalistas expusieron además algunas de sus propuestas electorales para el sector, entre ellas el reconocimiento de Galicia como zona altamente dependiente de la pesca, la exención de topes de capturas y cuotas para la flota artesanal y la reducción del IVA de los productos pesqueros. También plantearon la elaboración de un catálogo de enfermedades profesionales específicas de los trabajadores del mar y el reconocimiento del derecho al voto de los tripulantes embarcados en altura.

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Los representantes del BNG recordaron igualmente las gestiones realizadas por su cabeza de lista al Congreso por A Coruña, Néstor Rego, entre ellas el acuerdo para que el Gobierno central impulse un estudio sobre la salinidad, el calentamiento de las aguas y la pérdida de biomasa en las rías gallegas, así como su posible relación con la caída de la productividad marisquera.