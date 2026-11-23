Bieito Lobeira, Ana Pasantes y Mercé Barrientos, en el acto en Muxía Cedida

El BNG celebró el domingo un acto público en Muxía en el marco de la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre, en el que apeló a apostar por la papeleta nacionalista para que Galicia y la Costa da Morte "cuenten con más fuerza política" en el Congreso y en el Senado, además de "avanzar en derechos sociales y frenar a la derecha y a la extrema derecha reaccionarias en el Estado".

El acto, que fue presentado por la portavoz municipal del BNG de Muxía, Mercé Barrientos, contó con las intervenciones de Ana Pasantes, mariscadora camariñá y número 8 de la candidatura de la formación al Congreso por la provincia de A Coruña; y Bieito Lobeira, número 1 del BNG al Senado por la provincia de A Coruña.

Los nacionalistas destacaron la labor de Néstor Rego y Carme da Silva en Madrid durante los últimos años, y recordaron el logro de que la Costa da Morte cuente desde hace poco con una base de vigilancia aduanera, situada en Cee, para luchar contra el narcotráfico en la comarca. Apuntaron que fue posible gracias a la insistencia del BNG.

Advirtieron que todas las encuestas confirman que hay diputados en juego entre el BNG y Vox en las provincias gallegas, por lo que pidieron movilización "para impedir que o fascismo rampante e cruel que existe, como é Vox, teña representación en Galiza".

Durante el acto se destacaron las reivindicaciones llevadas al Congreso y al Senado por el BNG para la defensa del sector del mar, que cuenta con un peso importante en Muxía y en la Costa da Morte. Entre ellas, el reconocimiento de Galiza como zona altamente dependiente de la pesca, la exigencia de que la pesca artesanal quede exenta de topes de capturas y cuotas, la elaboración de un catálogo de enfermedades profesionales propias de los trabajadores y trabajadoras del mar, el derecho a voto de los tripulantes embarcados en altura, y la reducción del IVA a los productos pesqueros.