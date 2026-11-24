Mural contra la violencia machista pintado en la Praza Otero Lastres de Cee EC

El Concello de Cee conmemora el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con una programación que sitúa a la juventud, la educación y la participación ciudadana en el centro de la lucha contra las violencias machistas. Bajo el lema 'Novo dicionario para a mocidade de Cee', la iniciativa propone revisar las palabras, expresiones y comportamientos que contribuyen a perpetuar los estereotipos de género y las desigualdades entre mujeres y hombres.

El acto central del 25N se celebrará a las 12.00 horas en la Praza Otero Lastres, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. En caso de lluvia, la actividad se trasladará al Auditorio Baldomero Cores. La jornada contará con la intervención de la alcaldesa de Cee, Margot Lamela Louzán, y con la lectura del manifiesto institucional del 25N a cargo de la concejala de Igualdad, Mª Luisa Rodríguez Riveiro. Ambas intervenciones darán paso a la participación de las asociaciones y de los centros educativos del municipio, que aportarán sus propias reflexiones, manifiestos y propuestas artísticas para visibilizar las diferentes formas de violencia contra las mujeres.

La programación busca convertir esta conmemoración en un espacio de participación colectiva, en el que la comunidad educativa, las entidades sociales y las instituciones compartan el compromiso con la igualdad y con la erradicación de las violencias machistas.

La campaña parte de la necesidad de identificar y cuestionar aquellas formas de violencia que, en ocasiones, permanecen normalizadas en el lenguaje y en las relaciones cotidianas, especialmente entre la población más joven. Para ello, se desarrollarán diferentes materiales gráficos y audiovisuales que permitirán reflexionar sobre el significado de las palabras, desmontar prejuicios y promover relaciones basadas en el respeto, en la libertad y en la igualdad. El denominado nuevo diccionario estará integrado por seis piezas con mensajes que invitan a identificar diferentes manifestaciones de la violencia machista, empleando un formato de anverso y reverso que permitirá contraponer expresiones habituales con explicaciones que ayuden a comprender su verdadero significado y sus consecuencias.

La iniciativa busca también implicar a los centros educativos, al comercio local, a las asociaciones y a las entidades sociales de Cee, entendiendo que la prevención de la violencia de género requiere una responsabilidad compartida por toda la sociedad. La programación del 25N contará con la participación de diferentes asociaciones y centros educativos del municipio, que aportarán sus propias reflexiones y propuestas para hacer visible la violencia contra las mujeres desde distintas perspectivas: Asociación APEM, asociación Aspadex, Colexio Manuela Rial Mouzo, IES Agra de Raíces, IES Fernando Blanco.

La programación continuará el 1 de diciembre a las 11.00 de la mañana en el Auditorio Baldomero Cores con un encuentro educativo protagonizado por Towanda Rebels, el proyecto de divulgación feminista impulsado por Zua Méndez, humanista, y Teresa Lozano, periodista, con una amplia trayectoria en la coeducación, en la prevención de la violencia sexual y en la sensibilización de la población adolescente.

Las dos especialistas, que desarrollaron actividades formativas con más de 10.000 adolescentes y participaron en más de 400 conferencias en ámbitos académicos e institucionales, conducirán un taller participativo con el alumnado de Cee en el que abordarán las diferentes manifestaciones de la violencia machista, con un enfoque específico en la violencia digital. A través del diálogo y de la interacción con la juventud, la actividad procurará favorecer la identificación de comportamientos y situaciones de violencia, fomentar el pensamiento crítico y reflexionar sobre la influencia de las nuevas tecnologías en las relaciones personales y en la reproducción de los estereotipos de género.

Con la campaña 'Novo dicionario para a mocidade de Cee', el Concello apuesta por una conmemoración del 25N que va más allá de la denuncia y que procura fomentar la reflexión, la participación y la educación como instrumentos de transformación social. La programación pone de manifiesto la importancia de trabajar la igualdad desde las primeras etapas educativas, pero también de incorporar a las familias, a las entidades sociales y al conjunto de la ciudadanía a la prevención de las violencias machistas. La iniciativa parte de una idea fundamental: las palabras no son inocentes cuando sirven para justificar el control, minimizar la violencia o perpetuar la desigualdad.