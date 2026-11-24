Timothy Schmalz, a la drecha, junto al rector, Daniel Turnes, en A Barca este martes Xesús Búa

El escultor canadiense de renombre mundial Timothy Schmalz ha visitado este martes el Santuario da Barca de Muxía, acompañado por su rector, Daniel Turnes Rey. El escultor ha mostrado interés por conocer personalmente este emblemático enclave vinculado al Camino de Santiago, atraído tanto por la belleza del paraje como por la historia reciente del santuario, marcado por el incendio sufrido el 25 de diciembre de 2013.

Schmalz se acercó hasta Muxía tras presentar el lunes en Santiago sus esculturas Homeless Jesus y Sheltering, instaladas en el jardín de la Oficina de Acogida al Peregrino. "El Camino sigue estando vivo, no es algo del pasado; es un honor instalar estas obras en Santiago de Compostela, donde el entorno histórico y la cultura secular se entrelazan con un profundo mensaje espiritual que conecta con cada peregrino”, señaló el artista, que también vistió la Catedral.

Este martes se acercó al Santuario da Virxe da Barca. Conocedor de la relevancia espiritual y patrimonial del lugar, Schmalz deseaba acercarse a la realidad del santuario y conocer de primera mano el proyecto de restauración de su retablo mayor. Según se indicó durante su estancia en Santiago, el artista considera que podría implicarse de algún modo en esta iniciativa, aunque la visita tuvo como objetivo principal conocer el espacio y profundizar en su historia.

El artista canadiense contempla las obras de restauración del retablo de A Barca Xesús Búa

Este interés se enmarca en la estrecha relación que el escultor canadiense mantiene con los lugares de peregrinación y con aquellos espacios donde el arte puede contribuir a reforzar el mensaje espiritual y la acogida de los peregrinos.

El vínculo con Galicia a través de tres obras

El vínculo de Schmalz con Galicia se refleja en tres esculturas. En la Oficina del Peregrino de Santiago se encuentran Homeless Jesus, que representa a Jesús tendido en un banco, cubierto con una manta y reconocible por las heridas de sus pies, y Sheltering, inspirada en la llamada de Isaías 58 a acoger a quienes no tienen hogar. Ambas invitan a reconocer la dignidad de las personas sin hogar y a responder a su vulnerabilidad. Otra de las obras más conocidas de Schmalz, Be Welcoming, fue instalada en Melide en octubre de 2023, junto a la capilla de San Roque. La obra representa a un peregrino cuyas alas de ángel se descubren al contemplar la escultura desde otro ángulo: una invitación a reconocer lo sagrado en el extranjero y a acogerlo con hospitalidad. Dicha escultura fue instalada también en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

En el encuentro público con la prensa, Francisco José Prieto, arzobispo de Santiago de Compostela, ha destacado de la obra de Schmalz que “son revelaciones que pasan desapercibidas a la mirada. Sus esculturas son ese golpe que quiere resonar para que despertemos de sueños que nos hacen olvidar una realidad que debemos de asumir y hacerla un poco mejor”.

La visita de Schmalz a Santiago de Compostela forma parte de un viaje que también incluye Madrid y Barcelona. En ambas ciudades pueden verse versiones de Homeless Jesus: en la catedral de la Almudena y en la iglesia de Santa Ana, respectivamente.