O faro de Fisterra, nun videoxogo sobre o Xacobeo que se presenta como "unha sátira sobre o turismo masivo"
A produtora coruñesa Melgo Cinema lanza o que presenta como "primeiro videoxogo dun Xacobeo", baixo o nome 'Camiño Kaput'
A produtora coruñesa Melgo Cinema lanza o que presenta como "primeiro videoxogo dun Xacobeo", baixo o nome 'Camiño Kaput' e que é "unha sátira sobre o turismo masivo".
O videoxogo vén acompañado dun documental interactivo que explica o desenvolvemento feito por un equipo galego das universidades da Coruña e Vigo.
Ambos foron presentados este mércores no auditorio do Museo das Peregrinacións con representantes das entidades subvencionadoras, que son a Xunta e a Deputación da Coruña.
Os promotores destacan que 'Camiño Kaput' é "do estilo 'Plantas contra Zombies" e explican que nel "se axuda a Santi, unha interpretación libre do apóstolo Santiago, a defenderse das ondas de turistas e peregrinos que invaden zonas de Galicia e do Camiño".
"A historia aborda de forma simpática temas de actualidade como a turistificación, o dereito á vivenda, a relación coa contorna e a preservación da lingua galega. Se estrutura nos niveis do catro estaciones do ano con localizacións emblemáticas: as termas de Ribadavia, o Faro de Fisterra, a Praza do Obradoiro e a Praia das Catedrais", explican.