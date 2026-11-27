Antiguo astillero, en la zona donde apareció el cuerpo sin vida EC

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado este viernes flotando en el mar en Brens, en Cee. El hallazgo se produjo en las inmediaciones del antiguo astillero de la Sicar.

Un particular fue quien dio la voz de alarma al apreciar el cuerpo en el agua cuando pasaba por la zona, por lo que alertó a los servicios de emergencias. Hasta el lugar se trasladaron miembros de Protección Civil de Cee, profesionales del servicio de Urgencias del 061 y agentes de la Guardia Civil. Los efectivos lograron sacarlo del agua rápidamente, pero ya no pudieron hacer nada por salvar su vida.

El suceso se produjo cerca de las seis de la tarde. Al parecer, el cuerpo estaba flotando en la zona portuaria de ese lugar. A la espera de los resultados de la autopsia, las primeras hipótesis apuntan a que el hombre pudo sufrir una indisposición cuando pescaba en esa misma zona.

El fallecido es un vecino de esa misma zona de Camiños Chans, en Cee, de 68 años, que solía pescar por esa zona.