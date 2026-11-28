25 libros de mulleres libres no recuncho de Quintáns, en Muxía
Os exemplares estarán a disposición dos veciños estos días co motivo do 25N
O punto de libros libres de Quintáns, en Muxía, acolle esta semana 25 exemplares de obras escritas por mulleres co gallo do 25 de novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Calquera persoa pode levar un libro, solo hai que anotar o nome e o título no impreso que hai no propio recuncho.
A temática dos libros é moi variada, aínda que en todos eles aparecen situacións de violencia, discriminación ou desigualdade que afectan as mulleres. A selección percorre distintas xeografías e épocas, desde a antigüidade ata a actualidade.
Hai lugar para o mito artúrico revisado en 'Morgana en Esmelle', de Begoña Caamaño, e para a Galicia rural e a posguerra franquista na obra de Iria Morgade 'Quén escribirá a miña historia'. Tamén se pode viaxar á Francia ocupada polos nazis, á Romanía de Ceaușescu, á Arxentina da ditadura, a Chernóbil, a Afganistán ou a Gaza.
A variedade alcanza tamén os xéneros. No ensaio figuran clásicos como 'Unha habitación propia', de Virginia Woolf, xunto a 'Solas', de Carmen Alborch, e 'El acoso moral', de Marie-France Hirigoyen. A novela está representada por autoras como Almudena Grandes, Leïla Slimani, María Reimóndez, Marilar Aleixandre ou Irène Némirovsky, con 'Suite francesa' en edición galega.
Os relatos periodísticos chegan da man da premio Nobel Svetlana Aleksiévich con 'Voces de Chernóbil' e 'Los muchachos de zinc', de Leila Guerriero con 'La llamada' e da Asociación de Mujeres Juezas de España con 'Hijas del miedo'. A poesía está presente en 'Nakba', de Patricia Torrado Queiruga, e en 'Incesante vagalume', de Ana María Fernández.
Das 25 obras, dez foron escritas orixinalmente en galego e sete en castelán. O resto proceden do francés, do ruso e do inglés.