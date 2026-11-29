Vista de la zona del Recheo de Cee CC

Cee contará con nueve viendas en régimen de alquiler asequible. La entidad estatal de Vivienda y Suelo, Casa 47, dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, acaba de incorporar estos nuevos inmuebles, dentro de los 105 totales en la provincia de A Coruña y 113 en Galicia.

Los alquileres mensuales oscilan entre los 350 y los 374 euros, con superficies entre 71 y 94 metros cuadrados. Ocho de las nueve viviendas cuentan con dos dormitorios, y la otra tiene tres. Una de ellas está reservada para personas con discapacidad. Para optar a ella, los solicitantes deberán de acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Los requisitos para solicitar las viviendas de alquiler son: tener nacionalidad española o residencia legal en España; ser mayor de edad o menor emancipado, por lo menos uno de los miembros de la unidad de convivencia; no ser titular de otro inmueble en el momento de firma del contrato; contar con unos ingresos netos anuales de la unidad de convivencia correspondientes al 2025, de entre 16.800 y 29.920 euros, dependiendo de la vivienda solicitada; estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social; adecuar el número de dormitorios de la vivienda al número de miembros de la unidad de convivencia.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 20 de enero de 2027. Las personas interesadas pueden consultar la página web de Casa 47, donde se deberán de presentar las solicitudes, https://portal.casa47.es.