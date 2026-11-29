Conta atrás para o Festival Comarea de Muxía
Haberá diversas actividades entre o 3 e 6 de decembro, e os concertos de pago serán o sábado 5 no Cámping Lago Mar
Conta atrás para o Festival Comarea en Muxía, a "festa do inverno na Costa da Morte". Será entre os días 3 e 6 de decembro nesta localidade, cunha programación cultural con concertos en distintas localizacións, un obradoiro gratuíto, un faladoiro cultural e máis actividades sorpresa.
O Festival Comarea xa é unha data fixa no calendario de inverno na Costa da Morte. Este ano celebrará a súa VIII edición cunha decena de artistas do panorama musical nacional e internacional, con estilos e propostas diversas que van dende o folk e o funk, pasando polo indie e a electrónica, ata as músicas do mundo.
Aum Reggae, Rossana, Zars B, Zeltia Irevire, Bonita & Sabrosa, Fogo Fogo, Guilherme Zapata, Imbermind, Lisdexia e Voilaaa Sound System, conforman o cartel deste ano. Como en edicións anteriores, haberá concertos gratuítos e outros serán de pago. Os concertos de pago celebraranse o sábado 5 de decembro no Cámping Lago-Mar e as entradas xa están dispoñibles neste enlace: https://woutick.com/es/entradas/comarea-2026. O resto de concertos e actividades serán de balde en distintos espazos da vila.
Ademais, haberá un obradoiro gratuíto para mergullarse no oficio de DJ, o faladoiro "Cultura fóra do gran mapa", con persoas que traballan no eido cultural de Galicia, e actividades sorpresa.
A programación arrinca o xoves 3 de decembro co Obradoiro "DJ por un día" (18:00 horas - Cámping Lago-Mar), un taller práctico para quen nunca se puxo detrás dunha mesa de mestura, onde Zars B mostrará como funciona o oficio de dj.
Ao día seguinte, o venres 4 terá lugar o Faladoiro 'Cultura fóra do gran mapa' no bar Caramba (19.30 horas), e xa pola noite chegarán as actuacións de Zeltia Irevire no bar Porto, e Aum Reggae e Zars B, no Dorna.
O sábado 5 haberá unha sesión vermú con Rossana (13:00 horas - A de Loló). E a partir das seis da tarde, no Cámping Lago Mar, chegan as actuacións de Bonita&Sabrosa, Fogo Fogo, Guilherme Zapata, Imbermind, Lisdexia, Voilaaa Sound System. O festival rematará o domingo 6 cunha sesión vermú sorpresa no bar Dorna.