La Asociación contra el Cáncer prepara el V Xantar Solidario en el pabellón de Cee, el 4 de octubre

Lucha contra el cáncer de CeeAEC

La junta local de Cee de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) prepara su V Xantar Solidario, que tendrá lugar en esta localidad el sábado 4 de octubre. Será a partir de las 14.00 horas en el pabellón polideportivo municipal. De la comida se encargada Casa Taboada, con un precio de 40 euros por persona.

Las personas que deseen colaborar con esta causa solidaria pueden adquirir sus entrada en el centro social de Cee y en la panadería As Travesas (puesto en el Centro Comercial). También pueden reservarse en la junta local de la AECC a través de los teléfonos 666788400 y 651429920. Por otra parte, el 19 de octubre la junta de Carballo de la AECC prepara su tradicional marcha solidaria en la localidad.