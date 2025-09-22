Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Bergantiños

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

La Asociación contra el Cáncer prepara el V Xantar Solidario en el pabellón de Cee, el 4 de octubre

Ya se pueden hacer las reservas

Redacción
22/09/2025 19:45
Lucha contra el cáncer de Cee
Lucha contra el cáncer de CeeAEC

La junta local de Cee de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) prepara su V Xantar Solidario, que tendrá lugar en esta localidad el sábado 4 de octubre. Será a partir de las 14.00 horas en el pabellón polideportivo municipal. De la comida se encargada Casa Taboada, con un precio de 40 euros por persona.

Las personas que deseen colaborar con esta causa solidaria pueden adquirir sus entrada en el centro social de Cee y en la panadería As Travesas (puesto en el Centro Comercial). También pueden reservarse en la junta local de la AECC a través de los teléfonos 666788400 y 651429920. Por otra parte, el 19 de octubre la junta de Carballo de la AECC prepara su tradicional marcha solidaria en la localidad.

Te puede interesar

Gran afluencia de visitantes en el domingo de A Barca

La Barca de Muxía registró cifras récord, con más de 55.000 personas
Redacción
Última sesión plenaria en A Laracha

A Laracha renovará el comité de hermanamiento de Les Sables
Redacción
Alumnos participantes en la caminata

El IES Pedra da Aguia celebra el comienzo oficial del curso con una salida de convivencia
Redacción
Las carballesas celebrando el triunfo en los vestuarios de Visma

El Bergantiños Femenino inicia la liga con un triunfo en el campo del Victoria herculino
Redacción