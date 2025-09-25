El profesorado y las familias muestran su rechazo a los recortes en una concurrida concentración en Cee

Concentración contra los recortes este jueves en la Praza do Concello de CeeCRISTIAN_TRILLO

Las familias y el profesorado mostraron su rechazo a los recortes en educación en una concentración muy concurrida celebrada ayer por la tarde en Cee. Con pancartas alusivas y gritos reclamando “ensino público de calidade” y “non máis recortes”, los participantes quisieron dejar claro su rechazo a la situación de varios centros de la comarca al tiempo que demandan una solución urgente para que los doten de más personal, principalmente de profesionales para atender al alumnado de necesidades educativas.

“PT e AL: recursos básicos para un ensino igualitario”, rezaba la pancarta de la asociación Paseniño, centrada en la reivindicación de recursos para el instituto Agra de Raíces, donde se ha incrementado el alumnado con necesidades con respecto al curso anterior, y, sin embargo, se ha reducido personal, tal como denuncian desde el inicio del curso. “No Vila de Cee, queremos un PT”, “Sen recursos non hai educación”, “En Educación, non máis recortes”, “Román, non mintas, non imos a mellor”, fueron otras de las consignas vitoreadas durante la protesta.

A pesar de que las reclamaciones más demandadas se referían al IES Agra de Raíces y al CEIP Vila de Cee, en la concentración también se podían ver peticiones de otros centros de la zona como los de Muxía, donde las Anpas ya denunciaron los recortes en los últimos días. Las familias del Agra de Raíces y del Vila de Cee no enviaron ayer a sus hijos a los centros como medida de protesta, secundando así la huelga general del profesorado.

El malestar de las familias se extiende por numerosos centros de la Costa da Morte, tanto de Educación Primaria como de Secundaria, en los que alertan del recorte de especialistas de apoyo, principalmente, para atender al alumnado que más lo precisa. El BNG también denunció la situación en los últimos días. En la concentración de este jueves participaron alcaldes y representantes de diferentes agrupaciones políticas de la comarca.

Por otra parte, representantes del PSOE se reunieron en Coristanco con familias de la zona para analizar la situación en este municipio y el resto de la comarca de Bergantiños, donde también se demandan más recursos. Tras el encuentro, los socialistas anunciaron que llevarán al Parlamento gallego las demandas de las Anpas de Bergantiños, que se centran principalmente en más profesorado de atención especial.

En el encuentro estuvieron los parlamentarios Patricia Iglesias Rey y Aitor Bouza, además del portavoz de Coristanco, José Manuel Pérez Abelenda y el secretario de educación de la ejecutiva provincial, Lois García Carballido. “Vemos ano tras ano como ó inicio do curso, os recortes por parte do Goberno galego do PP repítense, é como o Día da Marmota”, indicó Patricia Iglesias al tiempo que alertó de que el “profesorado especialista tamén se recorta e non se cubren as vacantes existentes”. El PSOE demanda una educación inclusiva con más medios.