El Sergas pone en marcha los trabajos de conservación y limpieza de la fachada del hospital de Cee

El hospital de Cee - Cristian Trillo

El Sergas puso en marcha este lunes las obras de limpieza y conservación de la fachada del hospital de Cee. Las obras las ejecutará la empresa sevillana Modo Caste por casi 237.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses y diez días. Los trabajos afectarán a una superficie total de 10.519 metros cuadrados, incluyendo fachadas, terrazas, cubiertas y el muro exterior del hospital.

El estado actual de la fachada evidencia patologías de diferente naturaleza, con zonas en las que las manchas de humedad, la proliferación de microorganismos y los depósitos orgánicos afectan no solo a la estética del edificio sino también a su durabilidad.

En los paños exteriores de granito, se observa la acumulación de musgo y líquenes, que comprometen la permeabilidad de los materiales. Por su parte, en las zonas con revestimiento de piedra y elementos metálicos se han detectado oxidaciones, pérdidas de mortero y alteraciones por carbonatación.

Varias fases

Los trabajos se realizarán en varias fases. Primero se priorizará una limpieza superficial con medios no agresivos, incluyendo el uso de agua a presión controlada, detergentes neutros y productos fungicidas específicos. Además, se ejecutarán trabajos de eliminación de eflorescencias salinas, reposición de juntas deterioradas, aplicación de productos hidrofugantes y tratamiento anticorrosivo en los elementos metálicos expuestos.

La intervención incluirá también la limpieza y consolidación de terrazas, donde se procederá a la retirada de vegetación invasiva y al sellado de puntos vulnerables. Las cubiertas serán objeto de una revisión exhaustiva, con limpieza de canalones, reparación puntual de impermeabilizaciones y revisión de encuentros estructurales. En cuanto al muro exterior se actuará con una limpieza manual y mecanizada según el tipo de material y su estado de conservación.

También se realizará una revisión exhaustiva de las losetas de piedra, tanto en fachada como en las cubiertas. Se estima que aproximadamente un 4% de las piezas presentan daños como desprendimientos, fisuras o roturas que comprometen su estabilidad. Para resolverlo, se procederá a la reposición de piezas en los puntos con desprendimientos, utilizando piedra del mismo tipo (caliza o granito, según el caso) y con el mismo espesor.

Otra intervención destacada es la sustitución de la cubierta de policarbonato celular situada en el acceso de la fachada oeste. Este elemento se encuentra en mal estado, con signos evidentes de suciedad, perforaciones y condensación interna que comprometen tanto su funcionalidad como su aspecto visual.