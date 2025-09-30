El ceense Francisco J. Blanco recibe una de las Medallas de Investigación de la RAGC

Francisco J. Blanco Garcia - CEDIDA

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) ha reconocido con sus Medallas de Investigación a cinco destacados científicos y científicas gallegas en activo de las universidades de A Coruña y Vigo. Los galardones, que distinguen trayectorias consolidadas en Galicia y promueven la visibilidad de la ciencia y la tecnología desarrolladas en la comunidad, se entregarán el próximo 8 de octubre en Santiago, durante el acto conmemorativo del Día da Ciencia en Galicia.

Entre los premiados figura Francisco J. Blanco García (Cee, 1963), referente internacional en Reumatología, distinguido con la medalla Ángeles Alvariño González. Catedrático de la Universidade da Coruña y jefe de la Sección de Reumatología Clínica y Traslacional del Chuac, lidera un grupo que ha captado más de diez millones de euros en los últimos cinco años. Su trabajo se centra en el uso de inteligencia artificial y big data para personalizar diagnósticos y tratamientos en enfermedades reumáticas. Autor de más de un millar de publicaciones y ocho patentes, ha sido reconocido como el mejor investigador mundial en artrosis en 2017, un hito inédito para un científico español.

“Para mí es un honor inmenso, un reconocimiento a una trayectoria personal y, sobre todo, al trabajo de mi grupo de investigación GIR-S, formado por excelentes investigadores, compañeros reumatólogos y pacientes que compartieron conmigo esta aventura científica”, manifestó el investigador.

La medalla Domingo García-Sabell Rivas ha recaído en Laura Carballo Piñeiro (Marín, 1971), catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidade de Vigo y decana de Relaciones Internacionales. Ha colaborado con la Organización Marítima Internacional y la Comisión Europea, impulsando iniciativas para mejorar las condiciones de trabajo en el sector naval. Será, además, la primera gallega en impartir un curso en la Academia de Derecho Internacional de La Haya.

El especialista en láser Juan María Pou Saracho (A Guarda, 1963), catedrático de Física Aplicada en la Universidade de Vigo, ha recibido la medalla Isidro Parga Pondal. Cofundador del grupo de ‘Aplicacións Industriais dos Láseres’, ha desarrollado investigaciones que abarcan desde la automoción hasta la biotecnología, con más de 30 patentes registradas.

En el ámbito de la informática, la medalla Enrique Vidal Abascal ha distinguido a Nieves Rodríguez Brisaboa (A Coruña, 1957), pionera en el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Catedrática de Ciencias de la Computación en la Universidade da Coruña, creó en 1996 el Laboratorio de Bases de Datos. Su reconocimiento tiene además un componente simbólico: es la primera mujer premiada en esta sección.

Por último, la medalla Antonio Casares Rodríguez ha distinguido a Mª Carmen Veiga Barbazán (Brión, 1959), catedrática de Ingeniería Química en la Universidade da Coruña. Con dos patentes registradas, su investigación contribuye a la economía circular y a la protección medioambiental. Está incluida en la lista World’s Top 2% Scientist List de la Universidad de Stanford, que reconoce a los investigadores más influyentes del mundo.