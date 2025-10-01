Cee acogió la Xornada de Economía Azul que une pesca, restauración y turismo en el proyecto Temporada de Mar

Encuentro en la Casa da Cultura ceense por la Xornada de Economía Azul - CEDIDA

El proyecto Temporada de Mar reunió el pasado martes en Cee al sector pesquero, la restauración y el turismo en su Xornada de Economía Azul, organizada por la Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte (Aptcm) en la Casa da Cultura. El encuentro congregó a una treintena de personas representantes de distintos sectores estratégicos para explorar nuevas vías de colaboración y potenciar el desarrollo sostenible de la región.

La sesión se desarrolló entre las 17.00 y las 20.30 horas y fue inaugurada por el presidente de Aptcm, Pepe Formoso, y la alcaldesa de Cee, Margot Lamela, quienes coincidieron en destacar la importancia de fortalecer la cooperación público-privada como motor de crecimiento económico y social en la Costa da Morte.

Asimismo, el encuentro contó con la participación de establecimientos de restauración y ocio vinculados al proyecto, así como con representantes de las Confrarías de Pescadores y técnicos municipales de Turismo. Entre los asistentes se encontraban la gerente del GALP Costa da Morte, Manuela Oviedo, y su presidente, Mariano Lago Louro, patrón mayor de Lira, junto con representantes de las confrarías del Pindo, Corcubión y Fisterra.

Además, la jornada incluyó intervenciones de expertos invitados que aportaron experiencias de otros territorios. Alexandra Seara, gerente del Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, compartió cómo un territorio rural y periférico logró un salto cualitativo en su promoción turística gracias a la cooperación y a la implementación de planes de sostenibilidad, mientras que, Damián Santamaría, guía de la empresa Wee Galicia, expuso las oportunidades y dificultades de su labor en Fisterra y trasladó la visión que los visitantes tienen del territorio.

Durante la sesión, las técnicas municipales de Turismo de los concellos que integran Temporada de Mar presentaron las principales iniciativas en marcha y los planes futuros para fortalecer la oferta turística local y subrayaron la necesidad de mantener su labor durante todo el año para garantizar una planificación estable y sostenida.

Entre los temas abordados se destacó la comercialización de productos turísticos vinculados al mar como elemento identitario del territorio, la mejora del transporte y de la movilidad sostenible integrados en la gestión turística y el impulso de ferias gastronómicas, actividades culturales y eventos deportivos que contribuyan a la desestacionalización y atraigan visitantes durante todo el año.

Con esta jornada, Aptcm consolida un espacio de diálogo y trabajo conjunto en torno a la economía azul, sentando las bases para futuras acciones colaborativas que refuercen la marca Costa da Morte como un destino turístico diferenciado, sostenible y comprometido con el desarrollo local.