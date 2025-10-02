Mi cuenta

Cee

XEAL y Paseniño ponen en marcha una iniciativa de ocio inclusivo para jóvenes usuarios

Ambas entidades firmaron un convenio

Redacción
02/10/2025 23:05
Firma del convenio entre XEAL y Paseniño
Firma del convenio entre XEAL y Paseniño - Cedida

XEAL y la Asociación Paseniño, que promueve la inclusión de menores de 21 años con necesidades especiales en actividades de ocio y deporte en la Costa da Morte, han firmado un convenio de colaboración con el que esperan atender a todos los usuarios de Asociación. 

El acuerdo permitirá desarrollar acciones conjuntas con el objetivo de mejorar su calidad de vida, aumentar las oportunidades de ocio y deporte en la comunidad y promover su salud física y habilidades sociales. 

“Este convenio refleja nuestro compromiso con el entorno en el que desarrollamos nuestra actividad y con el bienestar de nuestros jóvenes, ayudando, en la medida de lo posible, a que participen en actividades extraescolares a las que, por sus necesidades especiales, no tienen acceso”, señaló María Couto, CEO de XEAL. 

Este acuerdo permite que el programa, que se desarrollará durante el curso y en vacaciones, ofrezca actividades deportivas como natación, atletismo, baloncesto o gimnasia y actividades de ocio como baile, pintura o cocina. 

“Queremos agradecer a XEAL esta colaboración, que para nosotras, como familias, supone un apoyo fundamental. Hasta ahora nuestros hijos e hijas tenían muchas dificultades para acceder a actividades de ocio y deporte en la comunidad, porque necesitaban un acompañamiento que no podíamos costear. Este convenio nos permite poner en marcha nuevos servicios y dar continuidad a otros que corrían el riesgo de desaparecer por falta de presupuesto y, sobre todo, facilitar que los niños y niñas puedan participar en igualdad en las actividades de su comunidad. Es un paso muy importante para avanzar en la inclusión y para que las familias podamos contar con más apoyo en el día a día” indican desde Paseniño. 

