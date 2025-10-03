Abre Tita's Brunch & Burguer en el Centro Comercial de Cee

Los responsables del nuevo establecimiento - M. N.

El Centro Comercial Finisterrae de Cee protagoniza la apertura de un nuevo local de hostelería. Se trata de Tita's Brunch & Burguer, que ocupa local en la primera planta de la Avenida Lino Rodríguez Madero.

La iniciativa corresponde a la hostelera Jenny Allo Sillero, y el nuevo establecimiento está especializado en desayunos. Se trata de un local diafano y multifunción en un emplazamiento idóneo y tranquilo en la villa ceense. La hostelera es respaldada en los fogones Cristina Sillero.