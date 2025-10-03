Mi cuenta

Cee

Abre Tita's Brunch & Burguer en el Centro Comercial de Cee

El nuevo establecimiento, con Jenny Allo al frente, está especializado en desayunos

Redacción
03/10/2025 19:57
Los responsables del nuevo establecimiento
Los responsables del nuevo establecimiento

El Centro Comercial Finisterrae de Cee protagoniza la apertura de un nuevo local de hostelería. Se trata de Tita's Brunch & Burguer, que ocupa local en la primera planta de la Avenida Lino Rodríguez Madero.

 La iniciativa corresponde a la hostelera Jenny Allo Sillero, y el nuevo establecimiento está especializado en desayunos. Se trata de un local diafano y multifunción en un emplazamiento idóneo y tranquilo en la villa ceense. La hostelera es respaldada en los fogones Cristina Sillero.

