Cee
Abre Tita's Brunch & Burguer en el Centro Comercial de Cee
El nuevo establecimiento, con Jenny Allo al frente, está especializado en desayunos
El Centro Comercial Finisterrae de Cee protagoniza la apertura de un nuevo local de hostelería. Se trata de Tita's Brunch & Burguer, que ocupa local en la primera planta de la Avenida Lino Rodríguez Madero.
La iniciativa corresponde a la hostelera Jenny Allo Sillero, y el nuevo establecimiento está especializado en desayunos. Se trata de un local diafano y multifunción en un emplazamiento idóneo y tranquilo en la villa ceense. La hostelera es respaldada en los fogones Cristina Sillero.