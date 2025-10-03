Cee acogerá una jornada de sensibilización de APEM por el Día Mundial de la Salud Mental

Cartel de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental de APEM en Cee - CEDIDO

La Asociación Pro Enfermos Mentales (APEM) conmemorará en Cee el Día Mundial de la Salud Mental el próximo 10 de octubre bajo el lema 'Compartimos vulnerabilidade, defendamos a nosa Saúde Mental'.

El acto central será una jornada de puertas abiertas en los dispositivos de APEM, a partir de las 10.00 horas, con dinámicas de “Reforestación Emocional” abiertas a la ciudadanía y a entidades sociales, sanitarias, educativas y políticas. A las 12.00 horas se celebrará el Acto Conmemorativo, con la lectura del manifiesto por parte de las personas usuarias de la asociación, en un encuentro al que también acudirán asociaciones del entorno, profesionales, personas usuarias de otras entidades y representantes de los ayuntamientos de la comarca.

Además, durante los días previos se instalarán mesas informativas en el hospital Virxe da Xunqueira, en el centro de salud y en el centro comercial ceenses, y el martes 7 de octubre, se emitirá un programa especial de radio dedicado al lema de este año.

Además, APEM contará con la participación del psiquiatra Lucas Mera Gallardo y de la enfermera especialista en salud mental Sonia Riveiro Pazos, que impartirán una formación al personal de la entidad sobre estrategias de apoyo emocional y cuidado en momentos de vulnerabilidad, incidiendo también en la importancia de reconocer la vulnerabilidad de las personas que cuidan.

Desde APEM invitan a la ciudadanía a participar en esta jornada de sensibilización y recuerdan que cuidar la salud mental es una responsabilidad compartida.