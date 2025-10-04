El Xantar Solidario contra el cáncer reúne a un amplio número de vecinos de Cee

Las integrantes de la junta local estuvieron arropadas por vecinos y representantes municipales - Fuentes Cee

El polideportivo municipal fue el emplazamiento escogido por la junta local de la Asociación Española de lucha Contra el Cáncer para llevar a cabo una nueva acción de recaudación de fondos y sensibilización contra la enfermedad.

Alrededor de 150 vecinos respondieron al llamamiento realizado por el colectivo, entre los que figuraban miembros de la corporación con la alcaldesa, Margarita Lamela, al frente.

De servir la comida se encargó el personal de la firma Casa Taboada.

Los miembros de la junta local se mostraron muy satisfechos por la respuesta ciudadana, algo que les alienta a seguir trabajando para poner su grano de arena en la lucha contra una enfermedad que se sigue cobrando demasiadas vidas.

El V Xantar Solidario de Cee sigue a otras iniciativas similares celebradas recientemente en la comarca, caso de la andaina solidaria que se llevó a cabo en Coristanco el pasado domingo con un recorrido reivindicativo de cerca de 9 kilómetros.

En el Concello de Carballo también ultiman los preparativos para la caminata solidaria programada para el domingo 19 de octubre. En este caso el recorrido será de 5 kilómetros, con salida desde la Praza do Concello.

La posibilidad de inscripción permanece abierta y puede formalizarse en la sede de la junta local de la AECC, sita en el mercado de abastos, en la biblioteca Rego da Balsa y en la librería Clarión, de la rúa Valle Inclán.

El precio para los adultos es de 5 euros y de 3 para niños de hasta 12 años de edad.

El sábado día 18 de octubre en el Concello de Camariñas también habrá una caminata solidaria y se interpretará una ‘Danza Rosa’ para conmemorar el Día Internacional contra el cáncer de mama.