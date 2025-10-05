Mi cuenta

Cee

El santuario de Cee se prepara para cerrar el 75º aniversario del anuncio del dogma de la Asunción

El próximo sábado día 11 se oficiará una misa seguida de procesión en la que participarán una docena de imágenes marianas

Redacción
05/10/2025 20:42
Una misa en el templo mariano de Cee
Una misa en el templo mariano de Cee - Archivo

Después de dos meses de actividades, en el santuario mariano de Cee se clausurarán los días 11 y 18 de octubre los actos del 75º de la proclamación del dogma de la Asunción. 

El próximo sábado 11 tendrá lugar el encuentro de 12 advocaciones marianas en el santuario ceense. 

A las 17.00 horas, en la Plaza 8 de Marzo, se oficiará una misa, presidida por la imagen de Santa María de Lamas (Zas). 

A continuación saldrán en procesión por las calles de Cee una docena de imágenes llegadas de Fisterra, Corcubión, Dumbría, Mazaricos, Boiro, Muxía, Vimianzo, Camariñas, Santiago y Arteixo, junto a la anfitriona Nosa Señora da Xunqueira de Cee. 

El acompañamiento musical correrá a cargo de la Sección Musical Vera Cruz de Santiago, Noroeste de Marín y la Banda de Música de Cee. 

Ese día el santuario ceense estará abierto casi toda la jornada.

