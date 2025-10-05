El santuario de Cee se prepara para cerrar el 75º aniversario del anuncio del dogma de la Asunción

Una misa en el templo mariano de Cee - Archivo

Después de dos meses de actividades, en el santuario mariano de Cee se clausurarán los días 11 y 18 de octubre los actos del 75º de la proclamación del dogma de la Asunción.

El próximo sábado 11 tendrá lugar el encuentro de 12 advocaciones marianas en el santuario ceense.

A las 17.00 horas, en la Plaza 8 de Marzo, se oficiará una misa, presidida por la imagen de Santa María de Lamas (Zas).

A continuación saldrán en procesión por las calles de Cee una docena de imágenes llegadas de Fisterra, Corcubión, Dumbría, Mazaricos, Boiro, Muxía, Vimianzo, Camariñas, Santiago y Arteixo, junto a la anfitriona Nosa Señora da Xunqueira de Cee.

El acompañamiento musical correrá a cargo de la Sección Musical Vera Cruz de Santiago, Noroeste de Marín y la Banda de Música de Cee.

Ese día el santuario ceense estará abierto casi toda la jornada.