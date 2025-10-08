Libertad con cargos para el investigado por el atropello mortal ocurrido en Cee

La víctima cruzaba por el paso de peatones situado junto al hotel Beiramar Facebook

El vecino de Fisterra que está siendo investigado por un homicidio por imprudencia y abandono del lugar después del atropello mortal ocurrido en Cee el pasado lunes por la noche, no ingresará por el momento en prisión.

El detenido pasó este miércoles a disposición judicial en Corcubión y la jueza del tribunal de instancia acabó ordenando su puesta en libertad con cargos porque, aunque quisiera, no podría decretar su ingreso en prisión al no haberlo solicitado el fiscal.

La magistrada sí le ha impuesto distintas medidas preventivas como la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado, la retención del pasaporte y la privación del permiso de conducir hasta que finalice el procedimiento, si bien ya carecía de dicho documento porque le fue retirado por haber perdido todos los puntos.

El atropello ocurrió alrededor de las 10 de la noche del lunes en un paso de peatones situado a la altura del hotel Beiramar de Cee y le costó la vida a un vecino de Corcubión de 56 años.

Su cuerpo fue desplazado una veintena de metros a consecuencia del impacto causado por un vehículo de alta gama, concretamente de un BMW de color oscuro.

Su conductor huyó del lugar, en el que apenas quedaron restos de frenada, sin auxiliar a la víctima.

Algún testimonio y los restos del propio vehículo recogidos en la zona del accidente, ocurrido en el kilómetro 0.750 de la AC-445, fueron claves para la rápida identificación y posterior detención del conductor implicado.

Amplio despliegue policia

En el operativo participaron diversos equipos de la Guardia Civil.

De las primeras indagaciones en el lugar del siniestro se encargaron efectivos del Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) de Santiago de Compostela, mientras que diferentes Unidades de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de Galicia apoyaron las pesquisas.

Agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) fueron los que recogieron evidencias en el propio lugar del atropello, cuyo análisis también resultó clave para el hallazgo del vehículo implicado.

Por su parte, el Equipo Periférico de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (EPRAT), junto con la UNIS del Subsector de Tráfico de A Coruña, se encargaó de apoyar la investigación con el fin de realizar una reconstrucción de lo ocurrido y valorar la posible velocidad a la que circulaba el vehículo.

El detenido pasó la noche del martes al miércoles en los calabozos del cuartel de Carballo, desde donde el miércoles por la mañana fue conducido a la sede judicial de Corcubión.

Aunque la magistrada no pudo decretar su ingreso en prisión, se enfrenta a tres posibles delitos, uno de homicidio por imprudencia, otro de abandono del lugar del accidente sin prestar auxilio a la víctima y otro contra la seguridad vial al haber perdido la vigencia del permiso de conducción por haber perdido la totalidad de los puntos.

El vehículo estaba tapado con una lona y tenía hundido el parabrisas

El fisterrán de 38 años acusado del mortal atropello tiene el carné de conducir retirado y a ello hay que sumar que carece de seguro y que cuenta con antecedentes por consumo de drogas.

Su coche fue encontrado por los agentes que llevaron el caso en el aparcamiento comunitario del edificio de Fisterra en el que vive, tapado con una funda y con el parabrisas hundido.

Su rápida detención llegó tan solo unos días antes de que emprendiese el viaje de regreso a Marruecos, en donde trabaja