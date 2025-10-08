Queda en libertad el presunto autor del atropello mortal ocurrido el pasado lunes en Cee

La víctima cruzaba por el paso de peatones situado junto al hotel Beiramar situado entre Cee y Corcubión Facebook

El vecino de Fisterra que están siendo investigado por un homicidio por imprudencia y abandono del lugar después del atropello mortal ocurrido en Cee el pasado lunes por la noche, no ingresará de momento en prisión.

El detenido pasó este miércoles a disposición judicial en Corcubión y la jueza del tribunal de instancia acabó ordenando su puesta en libertad porque, aunque quisiera, no podría decretar su ingreso en prisión al no haberlo solicitado el fiscal.

La magistrada sí le ha impuesto como medidas preventivas, la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes, la privación del permiso de conducir hasta que finalice el procedimiento y la retención del pasaporte.