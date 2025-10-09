La espera media para ser intervenido en el hospital de Cee es de 33,7 días

Vista del Hospital Virxe da Xunqueira de Cee Cristian Trillo

El Área Sanitaria de A Coruña y Cee acaba de hacer público el balance de actividad asistencial de los seis primeros meses del año en curso, en los que se constata que el tiempo medio de espera para ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee ha disminuido en dos días en relación al mismo período de tiempo del año pasado.

Esta bajada de la media de espera para pasar por el quirófano ha sido todavía más acusada en el caso del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), situándose en un promedio de 76,5 días, 4,1 días menos que en el primer semestre de 2024.

En Cee el tiempo medio de esperar para una intervención se situó en los seis primeros meses del año en 33,7 días, lo que supone 2,4 menos que el año pasado.

En lo tocante al promedio de espera por parte del grupo de pacientes con patología de prioridad 1, se situó en los 11.6 días, cifra muy inferior al objetivo establecido de 30 días, destacan desde el área sanitaria.

Por lo que atañe al área de consultas, en los primeros seis meses del año se realizaron un total de 28.692, siendo la media de espera de casi 54 días (53.9).

Los datos también han mejorado en lo tocante a pruebas diagnósticas, por cuanto en el caso de las endoscopias digestivas la tardanza se ha reducido en 26,9 días, al pasar de los 86,2 días del año pasado a los 59,3 de ahora.

Muy significativos han sido igualmente los recorte en la espera media para realizar una ecocardiografía, que de enero a junio se ha situado en 21.8 días, mientras que para un estudio urológico es de 9 días (de los 24 días del semestre anterior se ha pasado a 15 días).

En los seis primeros meses del año el número de ingresos realizados en el Virxe da Xunqueira fue de 1.530, mientras que un total de 12.442 personas fueron atendidas en el área de urgencias.

Desde el Servizo Galego de Saúde inciden en que todos estos resultados reflejan el gran esfuerzo realizado en este período de tiempo por la Xerencia da Área Sanitaria da Coruña e Cee, a la vez que afirman que tales logros no serían posibles in el “trabajo, esfuerzo, implicación y compromiso de los profesionales”, a los que agradecen su labor

En el Chuac las pruebas para una resonancia, un TAC o una radiografía se han adelantado 7 días

Por lo que respecta al balance asistencial del Chuac, al que también acuden miles de pacientes del área de la Costa da Morte, además de disminuir el tiempo de espera para una operación, se ha agilizado también la realización de pruebas diagnósticas, al punto de reducir la espera media en 45,3 días ( de los 85,2 de antes se pasó a los 39,9 de ahora).

Realizar un TAC tarda 7 días menos (de 55.4 a 48,4), una resonancia, 7,5 días (de 64,4 a 56,9) y por una radiografía convencional se espera 7,4 menos (de 26,1 a 18,7).

En el primer semestre de 2025 el total del consultas realizadas en el Chuac fue de 462.100, lo que equivale a 4.756 más que en el mismo período del año anterior y a un incremento del 1%, con una espera media de 48,2 días.

En los seis primeros meses de 2025 se contabilizaron un total de 22.500 ingresos, 422 más que en el mismo período del año anterior. El número de personas que pasó por urgencias aumentó también un 2,3%, alcanzando las 110.599, 2.998 más que en el mismo período del año pasado.

En el apartado de vías rápidas, el tiempo medio de espera global para acceder a ellas está en 4,5 días, cifra muy inferior a os 15 días que se estipulan como objetivo.

Por lo que se refiere a la actividad en Atención Primaria, l número de urgencias atendidas en los Puntos de Atención Continuada del Área fue de 140.847, mientras que el número de consultas de medicina de familia fue de 1.536.621; el de cosultas de enfermería, 856.78; y la de pediatría, 165.432