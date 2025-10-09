Los nacionalistas de Cee piden que se habilite una partida en los presupuestos para becas escolares

El portavoz de la formación, Serxio Domínguez EC

El BNG de Cee ha presentado un escrito en el Concello en el que aboga por la creación de una partida para becas escolares, cuya cuantía no baja del 0,5% del presupuesto total del Concello.

El portavoz del grupo, Serxio Domínguez, justifica la demanda en base a que “estamos nun contexto complicado de por si, onde as economías familiares están a sufrir un castigo severo pola suba dos prezos e, en moitos casos, pola dimunición dos ingresos”.

Recuerda asimismo que su grupo lleva tiempo insistiendo en la necesidad de que se adopte abra esta línea de subvenciones para las familias, sin obtener respuesta alguna.

Domínguez Louro incide también en que Cee es de los contados ayuntamientos de la comarca que sigue sin definir una partida de ese tipo y cita los casos de Zas y de Vimianzo, otro concello “gobernado polo PSOE e cun orzamento parecido ao noso, acaba de ofertar becas por valor de 35.000 euros”.