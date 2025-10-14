La Praza 8 de Marzo de Cee acogerá una cadena humana contra el cáncer de mama

La junta local de la AECC de Cee organizó hace pocas fechas una comida solidaria EC

La junta local de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer de Cee ha convocado para el próximo viernes una cadena humana en apoyo al Día Mundial del Cáncer de Mama que se celebra el domingo.

El acto contará con la participación de escolares, voluntarios y vecinos en un gesto simbólico de unión y visibilidad.

La entidad convocante anima a todos los ceenses a acudir y les pide que lo hagan con una prenda rosa, color que será dominante durante el desarrollo de la actividad.

Desde la junta local señalan que el verdadero protagonismo será para “a forza da comunidade ante unha causa que nos implica a todas as persoas”.

Animan así a “sumar apoios e conciencias arredor da prevención, a investigación e o acompañamento contra o cancro”.