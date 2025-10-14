Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

La Praza 8 de Marzo de Cee acogerá una cadena humana contra el cáncer de mama

La iniciativa, convocada por la junta local de la AECC, se llevará a cabo el próximo viernes

Redacción
14/10/2025 21:58
La junta local de la AECC de Cee organizó hace pocas fechas una comida solidaria
La junta local de la AECC de Cee organizó hace pocas fechas una comida solidaria
EC

La junta local de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer de Cee ha convocado para el próximo viernes una cadena humana en apoyo al Día Mundial del Cáncer de Mama que se celebra el domingo. 

El acto contará con la participación de escolares, voluntarios y vecinos en un gesto simbólico de unión y visibilidad. 

La entidad convocante anima a todos los ceenses a acudir y les pide que lo hagan con una prenda rosa, color que será dominante durante el desarrollo de la actividad. 

Desde la junta local señalan que el verdadero protagonismo será para “a forza da comunidade ante unha causa que nos implica a todas as persoas”. 

Animan así a “sumar apoios e conciencias arredor da prevención, a investigación e o acompañamento contra o cancro”.

Te puede interesar

Foto de familia de los participantes en la V Jornada de Alimentación Saludable de Vegalsa-Eroski

Vegalsa-Eroski reivindica los beneficios del consumo de productos del mar
Redacción
Vista del polígono de Carballo

Los apagones cuestan más de 150.000 euros a empresas del polígono de Carballo
A. Pérez Cavolo
Uno de los momentos del espectáculo 'Medida por medida (La culpa es tuya)’

Carballo vive la cuarta semana del FIOT34 con grandes artistas y compañías internacionales
Natalia Serrano
Cartel de la presentación de 'Brazaletes' en Vimianzo

Vimianzo revivirá la valentía de un gesto histórico con el monólogo ‘Brazaletes’
Natalia Serrano