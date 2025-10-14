Mi cuenta

Cee

Una treintena de comercios de Cee se adhieren al programa de dinamización ‘MercaNaVila’ de la Diputación

La diputada de Emprego visitó este martes el municipio para dar a conocer los detalles de la campaña provincial

Redacción
14/10/2025 14:11
Presentación de MercaNaVila en Cee
Presentación de MercaNaVila en Cee
Cedida

Un total de 32 comercios de Cee se han sumado al programa de dinamización ‘MercaNaVila’ de la Diputación de A Coruña. Así lo confirmó la diputada de Emprego, Industria e Medio Ambiente, Rosa Ana García, durante una visita el municipio para dar a conocer los detalles del programa y animar a los comerciantes locales a sumarse a esta nueva edición. 

Durante la jornada estuvo acompañada por la alcaldesa de Cee, Margot Lamela, y la concejala de Cultura e Turismo, Luisa Rodríguez, con quienes recorrió diferentes calles de la villa y conversó con los propietarios de varios negocios. 

La responsable provincial destacó la buena acogida del programa entre el comercio local y el interés mostrado por los pequeños establecimientos de Cee. García señaló que “MercaNaVila é unha ferramenta directa para incentivar as vendas e fortalecer o comercio dos pequenos municipios, que é un motor esencial para a economía e o emprego das nosas vilas. O obxectivo é mobilizar arredor de 25 millóns de euros en vendas nos comercios das vilas e pobos da provincia da Coruña”. 

Bonos de 100 euros

El programa permitirá que las personas consumidoras descarguen bonos de 100 euros en descuentos directos a partir del 20 de octubre. Estos bonos estarán disponibles a través de la plataforma digital www.mercanavila.gal, donde los clientes podrán activarlos para utilizarlos en las tiendas adheridas.

 Los comercios que deseen participar podrán registrarse también hasta esa fecha a través del mismo portal. Durante la visita, la diputada explicó que la campaña busca reforzar el papel del comercio de cercanía como generador de empleo, cohesión y actividad económica en los municipios más pequeños. Según detalló, la iniciativa se enmarca en la apuesta de la Diputación por apoyar a los sectores productivos locales y ofrecer herramientas prácticas para estimular el consumo en los entornos rurales y urbanos de menor tamaño.

Por su parte, la alcaldesa Margot Lamela agradeció la implicación de la Diputación con el comercio local y animó a los vecinos a participar activamente en el programa, que permitirá “mover a economía da vila e apoiar aos negocios que forman parte da nosa identidade”.

