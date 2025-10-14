Una treintena de comercios de Cee se adhieren al programa de dinamización ‘MercaNaVila’ de la Diputación

Presentación de MercaNaVila en Cee Cedida

Un total de 32 comercios de Cee se han sumado al programa de dinamización ‘MercaNaVila’ de la Diputación de A Coruña. Así lo confirmó la diputada de Emprego, Industria e Medio Ambiente, Rosa Ana García, durante una visita el municipio para dar a conocer los detalles del programa y animar a los comerciantes locales a sumarse a esta nueva edición.

Durante la jornada estuvo acompañada por la alcaldesa de Cee, Margot Lamela, y la concejala de Cultura e Turismo, Luisa Rodríguez, con quienes recorrió diferentes calles de la villa y conversó con los propietarios de varios negocios.

La responsable provincial destacó la buena acogida del programa entre el comercio local y el interés mostrado por los pequeños establecimientos de Cee. García señaló que “MercaNaVila é unha ferramenta directa para incentivar as vendas e fortalecer o comercio dos pequenos municipios, que é un motor esencial para a economía e o emprego das nosas vilas. O obxectivo é mobilizar arredor de 25 millóns de euros en vendas nos comercios das vilas e pobos da provincia da Coruña”.

Bonos de 100 euros

El programa permitirá que las personas consumidoras descarguen bonos de 100 euros en descuentos directos a partir del 20 de octubre. Estos bonos estarán disponibles a través de la plataforma digital www.mercanavila.gal, donde los clientes podrán activarlos para utilizarlos en las tiendas adheridas.

Los comercios que deseen participar podrán registrarse también hasta esa fecha a través del mismo portal. Durante la visita, la diputada explicó que la campaña busca reforzar el papel del comercio de cercanía como generador de empleo, cohesión y actividad económica en los municipios más pequeños. Según detalló, la iniciativa se enmarca en la apuesta de la Diputación por apoyar a los sectores productivos locales y ofrecer herramientas prácticas para estimular el consumo en los entornos rurales y urbanos de menor tamaño.

Por su parte, la alcaldesa Margot Lamela agradeció la implicación de la Diputación con el comercio local y animó a los vecinos a participar activamente en el programa, que permitirá “mover a economía da vila e apoiar aos negocios que forman parte da nosa identidade”.