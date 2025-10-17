La Xunta somete a información pública la autorización de parques eólicos en los municipios de Dumbría y Cee

Eólicos EFE

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el acuerdo por el que se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa de construcción y el estudio de impacto ambiental de los proyectos de parques eólicos Codeso, Sembra y Paxareiras y sus infraestructuras de evacuación.

También la solicitud de la declaración de utilidad pública, en concreto, con la necesidad de urgente ocupación que ello implica del proyecto eólico de Paxareiras, y en relación a proyectos ubicados en los municipios de Dumbría y Cee, en la provincia de A Coruña.

En cumplimiento en lo dispuesto en la legislación vigente por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y las actividades correspondientes en este ámbito, se someten de forma conjunta a información pública las solicitudes de estas instalaciones.

Todo ello se hace público para el conocimiento general, así como en particular de los propietarios de las fincas que figuran en la relación del DOG y de las personas titulares de derechos reales o intereses económicos sobre los bienes afectados de cara a la posible presentación de alegaciones u observaciones que estimen oportunas dentro del plazo de 30 días a partir de la jornada siguiente a la publicación.