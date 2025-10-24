Los premios Fernando Blanco reconocen la excelencia académica

Entrega de los premios Fernando Blanco, este viernes en Cee Fuentes Cee

El salón de actos del IES Fernando Blanco de Cee acogió este viernes la entrega de la XIV edición de los premios académicos Fernando Blanco, correspondientes al pasado curso 2024-2025. Los galardonados han sido los cinco mejores expedientes, con notas entre el 8,84 y el 10. Se trata de Aitana Castreje Traba (1º ciclo medio de Xestión Administrativa), Sara Míguez Balbuena (1º ciclo superior de Administración e Finanzas), Aroa Miranda Ferrío (3º ESO), Pablo Taboada Prieto y Manuel Horazio Ozón Alaimo, ambos de 1º de Bachillerato.

Los premios han sido organizados conjuntamente por la Fundación Fernando Blanco de Lema y el IES Fernando Blanco, y cuentan con la colaboración de varias entidades y firmas comerciales. Se trata de unos galardones destinados a reconocer los mejores expedientes de los distintos cursos impartidos en el instituto ceense, algo que ya aparecía recogido en el primer reglamento del centro de 1886 y que fue recuperado en el curso 2011-2012 desde la Fundación y el propio instituto. Para optar a estos premios es necesario tener todo aprobado en junio con una nota media mínima de 8,5. Cada uno de los premiados recibirá 500 euros (280 en metálico y 220 euros en vales de compra donados por los establecimientos colaboradores).

El salón de actos del instituto se llenó en un emotivo acto, que contó con la presencia de la inspectora de Educación, Isabel García Vila; concejales de distintas formaciones políticas, representantes de los establecimientos colaboradores, integrantes del Padroado de la Fundación, equipo directivo y profesorado del IES Fernando Blanco, así como familias y alumnado de distintos cursos. Los encargados de los discursos de la ceremonia fueron: Darío Areas Domínguez, secretario de la Fundación; el alumnado premiado; Sofía Crespo, directora del instituto; Belén Fernández, concejala de Promoción Económica; y la inspectora de Educación, que fue la encargada de cerrar el acto.

Todos ellos tuvieron muy presente la figura de Fernando Blanco de Lema, elogiando su figura y altruismo, fruto del cual Cee cuenta con uno de los centros educativos de referente en Galicia desde finales del siglo XIX. El acto también contó con música a cargo del dúo de clarinete y flauta formado por Martín Castiñeira y Marta Senlle, que interpretaron ‘Libertango’, del compositor argentino Astor Piazzola, así como del alumnado de 2º de ESO acompañado de su profesor Lucas Martínez, que presentaron ‘On melanchology hill’, de la película ‘Gorillaz’.