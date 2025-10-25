La esperada unión peatonal del litoral de Cee y Corcubión está cada vez más cerca

Punto final del paseo marítimo de Cee desde partirá la senda que unirá el municipio con Corcubión Costas

El proyecto que permitirá la conexión peatonal definitiva entre los paseos marítimos de Cee y Corcubión está cada vez más próximo a convertirse en realidad. Esta semana, la Demarcación de Costas inició el proceso de exposición pública del proyecto, un paso clave en el largo camino para ejecutar una obra que lleva más de una década en espera y que permitirá recuperar la continuidad del tránsito peatonal en la ría de Corcubión.

Según la memoria técnica ahora sometida a exposición pública, la actuación tiene como objetivo “favorecer el tránsito peatonal entre los municipios de Corcubión y Cee a través de un itinerario costero accesible y respetuoso con el entorno”. La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Costas, busca no solo conectar los dos paseos marítimos, sino también garantizar la accesibilidad universal, mejorar el disfrute del borde litoral y crear un espacio público integrado en el paisaje natural de la ría.

El proyecto actual parte del diseño elaborado en 2012 por la empresa Tragsatec que nunca llegó a ejecutarse. En marzo de 2024, la Dirección General de la Costa y el Mar adjudicó la actualización y redacción del nuevo proyecto constructivo a la empresa Acadar Ingeniería y Consultoría S.L., con el objetivo de revisar, detallar y adaptar las actuaciones a la normativa y condiciones actuales.

El ámbito de actuación se sitúa en el frente litoral compartido por ambos municipios, entre la playa de Santa Isabel y el paseo marítimo de Cee. La solución propuesta consiste en la creación de una senda peatonal de unos 290 metros de longitud próxima a la costa, con varios puntos de conexión con los itinerarios existentes. La senda contará con un muro de piedra natural en su margen marítima, garantizando la contención y protección del borde litoral.

Espacios complementarios

Además del camino, el plan contempla la habilitación de un área recreativa y un aparcamiento fuera de la servidumbre de protección. El área recreativa incluirá zonas de descanso, bancos, espacios de sombra, merenderos y un mirador con vistas a la ría. La memoria detalla que el proyecto “busca generar un espacio de convivencia entre peatones y ciclistas, con zonas verdes y de esparcimiento que mejoren el aspecto urbano de la zona”.

La actuación se completará con labores de consolidación y reparación del muro litoral existente, así como con trabajos de integración ambiental, entre los que figura la repoblación con especies autóctonas. Todo el conjunto ha sido diseñado con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y asegurar la estabilidad del terreno. El avance del proyecto ha sido posible tras la resolución de los obstáculos administrativos y judiciales relacionados con la adquisición de los terrenos necesarios.

En julio de 2024, el Juzgado de Primera Instancia número dos de Corcubión autorizó la venta de la finca de 3.530 metros cuadrados que separa los paseos marítimos de ambos municipios. Al día siguiente, la alcaldesa de Cee, Margot Lamela, inició el expediente de contratación para adquirir los 350 metros cuadrados correspondientes a su término municipal, poniendo la parcela a disposición de Costas del Estado. Pocos meses después, en noviembre de 2024, el Concello de Corcubión completó la compra de la parte restante.

Con la adquisición de los terrenos ya realizada por ambos concellos, Costas dispone desde entonces de la totalidad de la superficie necesaria para ejecutar las obras. El propio alcalde corcubionés subrayó entonces que el proyecto estaba “listo para comezar o antes posible”, y la exposición pública abierta esta semana confirma que la actuación entra en su fase definitiva.

El presupuesto de las obras asciende a 977.870 euros y el plazo de ejecución previsto es de cinco meses desde su formalización. Una vez completado el proceso administrativo y de licitación, la ejecución de los trabajos permitirá crear un corredor peatonal continuo entre Cee y Corcubión, integrando ambos paseos marítimos y ofreciendo un espacio seguro, accesible y atractivo para vecinos y visitantes. La memoria técnica concluye que la solución “responde a las necesidades detectadas y produce una mejora sustancial del recorrido actual, garantizando un uso público ordenado del litoral y la recuperación de un espacio de convivencia entre los dos municipios”.