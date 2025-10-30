El Sergas inicia el programa de asistencia oncológica en Cee

El hospital de Cee Cristian Trillo

El Sergas ha puesto en marcha en el distrito sanitario de Cee un nuevo programa de asistencia oncológica que permitirá ofrecer atención sanitaria a la mayoría de los pacientes con cáncer de la comarca sin necesidad de desplazarse al Chuac. La medida busca acercar los tratamientos y el seguimiento médico a los municipios de Camariñas, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Muxía, Vimianzo y Zas, que hasta ahora dependían casi en su totalidad del hospital coruñés.

El programa se desarrollará de manera progresiva y contará con la supervisión del Servicio de Oncología del Chuac. Según destacaron desde la Consellería de Sanidade en un comunicado, la puesta en marcha de este programa permitirá realizar consultas de seguimiento a pacientes que no estén en tratamiento activo, administrar terapias de baja complejidad, llevar a cabo controles de toxicidad, así como consultas de enfermería oncológica y valoraciones de subespecialidades.

También se incluirán revisiones para personas en etapa de cuidados de soporte o tratamiento paliativo, con el fin de garantizar un seguimiento médico continuado y próximo. Para poner en marcha esta iniciativa, la Xunta reforzará el servicio de Oncología de la área sanitaria A Coruña-Cee con la contratación de un médico especialista en oncología médica y dos profesionales de enfermería.

Este nuevo personal trabajará en coordinación con los distintos servicios del Hospital de Cee para asegurar la continuidad y la calidad asistencial de cada paciente.

Casi medio millar de consultas

El distrito sanitario de Cee atiende a una población de referencia de 36.572 habitantes, distribuidos entre los siete municipios mencionados. Durante 2024, el Chuac registró 329 primeras consultas oncológicas y 1.128 sesiones a pacientes adscritos al Hospital de Cee, lo que evidencia la necesidad de descentralizar parte de la atención hacia el ámbito local para evitar desplazamientos de los pacientes.

El nuevo Hospital de Día Oncológico de Cee, donde se llevará a cabo este programa, ha sido acondicionado con una inversión de 88.500 euros. Las nuevas instalaciones sanitarias cuentan con capacidad para seis puestos de tratamiento simultáneo, equipamiento moderno y conexión directa con el Chuac, lo que garantiza la comunicación constante y el seguimiento clínico en tiempo real.

Con este proyecto, la Xunta busca fortalecer la equidad asistencial y acercar una atención oncológica más próxima a los pacientes del distrito sanitario de Cee, asegurando al mismo tiempo los estándares de calidad y seguridad del sistema sanitario gallego. La iniciativa permitirá reducir los desplazamientos frecuentes a A Coruña, facilitando el acceso a los servicios médicos y aliviando la carga que estos traslados suponen para los pacientes y sus familias.