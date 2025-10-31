Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cee

El nuevo Cash Record de Cee busca trabajadores

El supermercado del grupo Vegalsa-Eroski cuenta con 18 vacantes de incorporación inmediata

Redacción
31/10/2025 13:19
Cash Record de A Sionlla
Cash Record de A Sionlla

La red de supermercados destinados a los profesionales de canal Horeca Cash Record, perteneciente a la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski, busca personal para su próxima apertura, que tendrá lugar en la localidad coruñesa de Cee

En concreto, son un total de 18 vacantes de incorporación inmediata para las secciones de frescos, cajas y reposición, para las que no será requisito fundamental contar con experiencia previa, ya que la empresa ofrecerá un plan formativo en sus tiendas que comenzará próximamente, de cara a reforzar el equipo necesario para la apertura del establecimiento, explican desde la empresa.

