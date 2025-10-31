El nuevo Cash Record de Cee busca trabajadores

Cash Record de A Sionlla

La red de supermercados destinados a los profesionales de canal Horeca Cash Record, perteneciente a la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski, busca personal para su próxima apertura, que tendrá lugar en la localidad coruñesa de Cee.

En concreto, son un total de 18 vacantes de incorporación inmediata para las secciones de frescos, cajas y reposición, para las que no será requisito fundamental contar con experiencia previa, ya que la empresa ofrecerá un plan formativo en sus tiendas que comenzará próximamente, de cara a reforzar el equipo necesario para la apertura del establecimiento, explican desde la empresa.

El polígono de Cee acogerá un "Cash Record" que empleará a una veintena de personas Más información

Aquellas personas que deseen acceder a esta oferta podrán hacerlo a través del portal de empleo de la empresa o acudiendo de forma presencial a la Feria de Empleo que la compañía llevará a cabo en el Centro Comercial Finis Terrae de Cee, el próximo miércoles 5 de noviembre, entre las 10.00 y 14.00 horas de la mañana y las 15.30 y 17.30 horas de la tarde.

Allí, personal del equipo de selección de la compañía recogerá currículums, aportará más información sobre los diferentes puestos y realizará las primeras entrevistas.