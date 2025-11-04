Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cee

Preocupación en el IES Agra de Raíces por la falta de apoyos y aulas masificadas

La ANPA reclama medidas para el alumnado con necesidades educativas especiales

Redacción
04/11/2025 22:04
Los padres de los alumnos del IES Agra de Raíces de Cee en la concentración llevada a cabo a principios de curso
Cedida

La Asociación de Nais e Pais do Alumnado del IES Agra de Raíces, de Cee, ha mostrado su preocupación por la falta de profesorado y apoyos especializados en el centro. Según indican, a pesar de haber justificado reiteradamente la necesidad de incorporar más recursos humanos, el instituto sigue sin contar con las figuras de Audición y Lenguaje (AL) y Pedagogía Terapéutica (PT), comprometidas por la Administración hace más de un mes y muy necesarias debido al elevado número de estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Según la ANPA, esta carencia se suma a los recortes de personal aplicados este curso, que supusieron la pérdida de una plaza docente respecto al año anterior. Como consecuencia, las aulas de 1º de ESO están masificadas, con hasta 30 estudiantes por grupo, muchos de ellos con necesidades de apoyo. Esta situación genera dificultades para seguir el ritmo académico y aumenta la tensión y la frustración tanto del alumnado como del profesorado, según denuncian los padres. 

La asociación alerta también de la falta de personal cuidador, cuya ausencia no se cubre, lo que ha obligado a algunas familias a acudir al centro para atender al alumnado con gran dependencia, una situación que vulnera derechos básicos y evidencia el abandono que sufre el instituto. 

Ante este escenario, la ANPA reclama medidas urgentes que garanticen una atención adecuada y la incorporación inmediata del personal comprometido, para que todo el alumnado pueda ejercer su derecho fundamental a la educación. 

