El Concello de Cee licita dos locales en el renovado mercado municipal de abastos

Vista interior de la renovada plaza de abastos de Cee Cedida

El Concello de Cee viene de publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de la explotación de dos locales situados en la planta baja del renovado mercado municipal de abastos.

El primer local, que está destinado a funcionar como espacio gastronómico, cuenta con una superficie de 124 metros cuadrados y un precio de licitación de 31.000 euros.

La concesión se hará por un plazo de quince años.

El local dispone de dos zonas comunicadas, una para el servicio y estancia de clientes y otra para la elaboración de productos, con acceso directo desde el interior y exterior del mercado.

El segundo puesto, de 24,40 metros cuadrados, tiene un canon mínimo de 6.100 euros y se cederá también por 15 años.

Podrá destinarse a floristería, panadería, pastelería, tienda tipo quiosco o actividades similares.

Incluye un espacio abierto al público y otro cerrado para almacén, con tomas de agua y electricidad.

La convocatoria tiene por objeto la concesión del uso privativo de estos espacios municipales, con el propósito de continuar con la revitalización y dinamización comercial del mercado.

El plazo para la presentación de las ofertas económicas permanecerá abierto hasta el 27 de noviembre y podrá formalizarse a través de la plataforma digital ya mencionada.

Falta poco para que el mercado vuelva a funcionar con normalidad una vez acometida su reforma integral, que lo convierte en uno de los principales atractivos del comercio local, potenciando productos de proximidad y de primera calidad.

El proyecto licitado en su día por 1,32 millones de euros, fue adjudicado a la empresa Lires Cons por casi 900.000 euros.

El 80 por ciento del presupuesto se financió con una subvención del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La obra ha dotado al mercado de una imagen más unificada, con nueva distribución de espacios, iluminación mejorada mediante paneles fotovoltaicos y un sistema moderno de luz, mayor accesibilidad con la instalación de un ascensor y una reforma integral de la fachada.

Otro de los potenciales aciertos ha sido el acondicionamiento del extremo noroeste de la construcción, que se destinará únicamente a la gastronomía y la restauración.