El Parlamento debate sobre la falta de profesorado en los colegios de la comarca

Los padres de los alumnos del IES Agra de Raíces de Cee en la concentración llevada a cabo a principios de curso Cedida

El diputado del BNG, Óscar Insua, llevó al Parlamento la problemática de los recortes del profesorado especializado en alumnado con necesidades específicas en los centros de enseñanza de la comarca, en concreto en Cee y Muxía.

Se trata del CEIP Vila de Cee, IES Agra de Raíces, CEIP Os Muíños, CEIP Virxe da Barca e CEIP Vilarmide.

La respuesta del director xeral de Centros e Recursos Humanos da Xunta, Jesús Álvarez, fue que todos los centros cuentan con los recursos adecuados para atender a su alumnado matriculado y con aulas muy por debajo de las ratios que fija la normativa.

Esto quiere decir que no cree que se necesiten más docentes especialistas para atender a los escolares con necesidades educativas especiales, así como personas que se encarguen del cuidado del alumnado que lo necesite.

“Poña por escrito todos os datos que acaba de expoñer e logo contrastámolos”, le respondió el parlamentario nacionalista, recordándole que las familias que se movilizan por los derechos de sus hijos e hijas no lo hicieron por capricho sino que se trata de una necesidad real.

Álvarez subrayó que la atención a la diversidad es una tarea colectiva de todo el profesorado de los centros, y en estes casos, según el director xeral, hay profesorado con disponibilidad de horas semanales sin docencia que se pueden organizar para la atención y refuerzo en función de las necesidades.

Durante su intervención, Insua señaló que tanto el CEIP Vila de Cee como los centros de Muxía son los que más horas necesitan de pedagogía terapéutica (PT).

En el caso del IES Agra de Raíces, remarcó que el año pasado había dos PT, una cuidadora y un profesor de audición y lenguaje (AL), que estaba compartido.

Sin embargo, este año solo hay una cuidadora y dos PT, cuando harían falta, según el ANPA, cuatro, dos cuidadoras y por lo menos, un AL