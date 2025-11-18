Brens acoge un encuentro para ayudar a comprender los retos que supone el uso de la tecnología

Desde 2020, solo los usuarios de Android podían jugar a Fortnite en sus dispositivos móviles I JOSHUA HOEHNE

La Costa da Morte tiene una cita el próximo sábado 22 de noviembre para hablar de educación digital y seguridad tecnológica.

El evento ‘Pantallas seguras y saludables’ se celebrará a las 17.30 horas en la Casa de la Cultura de Brens. Se trata de una actividad abierta al público y pensada para familias, profesorado, personas mayores y jóvenes, impulsada por la necesidad creciente de comprender y afrontar los retos que supone el uso de la tecnología en la vida diaria.

El encuentro será impartido por los docentes Fina Paulos Lareo y Óscar Manuel Rey Calo, especializados en la materia. Esta conferencia busca dar respuesta a preocupaciones reales, como el impacto de las pantallas en el sueño, la visión y la concentración; el aislamiento social asociado al uso excesivo del móvil; los riesgos de la exposición a contenidos inapropiados y el aumento de las ciberestafas, especialmente entre personas mayores.