El BNG de Cee pide que se arreglen las viviendas sociales del Campo do Sacramento
Los nacionalistas quieren asimismo que se apruebe una ordenanza que regule la ocupación de esos pisos
El BNG de Cee presentó un escrito en el registro del Concello en que el solicita que se proceda al arregle y equipamiento de las viviendas sociales de titularidad municipal emplazas en el Campo do Sacramento para que puedan ser puestos a disposición de todos aquellos vecinos y vecinas que las necesiten por hallarse en situación de vulnerabilidad económica o social.
En el escrito se aboga asimismo por la aprobación de una ordenanza reguladora que sirva de marco a la hora de resolver sobre la ocupación de esos pisos. “O Concello non pode ter dúas vivendas paradas mentres hai familias que necesitan axuda. O mínimo é telas en condicións para que poidan ser habitadas por aquelas unidades familiares que o precisen e durante un tempo determinado e limitado, xa que o ideal é que sirvan para axudar a quen máis o precise en cada momento, é dicir, axudar temporalmente a pasar esas dificultades que lle poidan surxir a calquera”, dice el edil de la formación nacionalista ceense Serxio Domínguez Louro.
Para este miembro de la corporación ceense “é unha cuestión ética a que nos obriga a pedir xustiza con aquelas persoas e familias que estean a pasar por unha situación social e económica adversa e porque cremos que as administracións teñen a obriga de actuar dentro das súas capacidades e competencias”.
Domínguez Louro recuerda que las viviendas de Campo do Sacramento se construyeron hace cosa de 40 años y que el hecho de que estén “en total abandono” se debe a que los diferentes gobiernos locales “pouco ou nada fixeron polas vivendas, a pesar de ser este, o da vivenda, un dos problemas máis urxentes da nosa sociedade”.