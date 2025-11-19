Comienza la huelga del personal de limpieza del Virxe da Xunqueira

Las personas trabajadoras se movilizan en el hospital de Cee | Cedida EC

El personal de los servicios de limpieza del hospital Virxe da Xunqueira de Cee comenzó ayer su huelga para exigir una equiparación salarial y laboral con las personas que trabajan en otros hospitales gallegos. La protesta continuará hoy y mañana. En Cee, a diferencia de Ribeira y Vilagarcía, se optó por convocar huelgas de 24 horas en cada uno de los tres turnos durante la jornada de hoy. La movilización está registrando un seguimiento de más del 90%, según los sindicatos.

Estos días también se están realizando concentraciones a las puertas del centro, al igual que ocurrirá el próximo 26 de noviembre.

Las trabajadoras de la limpieza de este hospital celebrarán una asamblea el viernes para decidir las siguientes medidas de presión a desarrollar durante el mes de diciembre.

En el caso de Vilagarcía y Ribeira, optaron por paros de dos horas en los turnos de mañana (de 9.00 a 11.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas), que están registrando un seguimiento total, según los convocantes, a pesar de los servicios mínimos impuestos —100% en quirófano y urgencias, y un 70% en el resto—, lo que está impidiendo que muchas afectadas puedan ejercer su derecho a la huelga. Los paros parciales se repetirán el martes 25 y el miércoles 26. La intención es que la huelga pase a ser indefinida a partir del próximo 7 de enero.

Igualdad de condiciones

Desde el colectivo de limpiadoras agradecen la solidaridad y el apoyo que está mostrando el personal sanitario, de mantenimiento y de cocina, que participa en las protestas para respaldar sus reivindicaciones.

Recuerdan que los servicios de limpieza de estos tres hospitales están externalizados y el personal se rige por el correspondiente convenio provincial de la limpieza, por lo que tienen peores condiciones salariales y sociales que sus compañeras que realizan el mismo trabajo en otros hospitales.

“Realizan la misma labor y tienen las mismas funciones y responsabilidades, pero los salarios, permisos, descansos y la jornada son inferiores”, denuncian desde la CIG-Servizos.

Un desequilibrio que ya fue corregido en Burela y en O Barco, pero que sigue pendiente de materializarse en O Salnés, Barbanza y Cee. También pidieron sin éxito, reunirse con con la Consellería de Sanidade, por lo que decidieron actuar colectivamente.