El servicio oncológico del hospital de Cee evitará que el 60% de los enfermos tengan que desplazarse
Desde el PP critican que el BNG pida la puesta en marcha de algo que ya está construido, equipado y dotado de personal
El diputado del BNG, Óscar Insua, llevó a la Comisión 5ª de Sanidade una proposición no de ley pidiendo la puesta en marcha del servicio oncohematológico en el hospital comarcal de Cee, iniciativa que acabaría siendo respaldada por unanimidad.
La postura de los nacionalistas fue duramente criticada desde las filas populares.
La portavoz de Sanidade de esta formación, Encarna Amigo, le reprocho al BNG que “pida a posta en marcha duna servizo xa construído, equipado, dotado de profesionais e funcionando completamente”.
Amigo recordó que la Xunta invirtió 88.500 euros en las obras y equipamiento del hospital de día oncológico de Cee que cuenta con cuatro puestos totalmente operativos y supervisados por el Servizo de Oncoloxía Médica do Hospital de A Coruña.
“Estamos ante un servizo novo, funcional, rigoroso e seguro, que realiza control de toxicidade, seguimento clínico, consultas de soporte, atención de enfermería oncolóxica e tratamentos de baixa complexidade”, dijo.
La portavoz de Sanidade del Grupo Popular destacó también que “O Hospital de Cee é prioritario para a Xunta de Galicia e mostra disto son os 326.000 euros que figuran nos orzamentos para o vindeiro ano que se destinarán ao novo mamógrafo, que permitirá reforzar o diagnóstico precoz e mellorar a capacidade asistencial nesta área”, indicó la portavoz popular.
Óscar Insua, por su parte, reconoció que las obras están finalizadas, el equipamiento instalado y las plazas “cubertas no papel”, pero que “o servizo segue sen funcionar” y que vecinos y vecinas de la Costa da Morte siguen teniendo que desplazarse a A Coruña para sus tratamientos de quimioterapia.
Por ello reivindica “dignidade” para la comarca y amplía su demandas a otras especialidades como psiquiatria, neurología o cardiología completa para “deixar de ser un hospital de terceira”.