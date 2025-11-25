Mi cuenta

Cee

El BGN urge a la Xunta a actuar en las travesías de Cee para reducir la siniestralidad

Manuel Froxán Rial
25/11/2025 22:37
Montserrat Canosa, Serxio Domínguez y Óscar Insua, ayer en Cee
Montserrat Canosa, Serxio Domínguez y Óscar Insua, este martes en Cee
Cedida
El BNG urge a la Xunta de Galicia para que finalice cuanto antes la redacción de los proyectos de urbanización de las carreteras AC-552 y AC-550 a su paso por la localidad de Cee y proceda a su licitación. 

Los nacionalistas, a través de iniciativas presentadas por el diputado Óscar Insua, también reclaman que en esos proyectos se incluya la construcción de senderos peatonales allí donde no existen, de forma especial en el lugar de Bazarra en las zonas de los supermercados y la gasolinera; además de mejorar la señalización en ambas vías. 

Insua, acompañado por los ediles del BNG ceense Serxio Domínguez y Montserrat Canosa, se desplazó hasta Cee para comprobar de primera mano las necesidades de la Avenida Fernando Blanco (AC-550) y de la Avenida de Fisterra (AC-552) en materia de seguridad viaria por cuanto constituyen las principales arterias de comunicación del municipio ceense. 

El BNG recuerda que desde hace años los accidentes de tráfico en forma de atropellos de peatones son una constante, en algunos casos con consecuencias mortales. 

Serxio Domínguez, por su parte, pide a la Xunta que “tome moi en serio o problema”, asuma sus competencias y, en colaboración con el Concello de Cee, adopte medidas para reducir la siniestralidad en ambas travesías.

