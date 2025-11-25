El Concello de Cee pone fin a un problema endémico, la falta de cobertura telefónica en Lires
En los últimos días entró en funcionamiento el repetidor instalado por Vodafone que queda preparado para que también puedan dar cobertura otros operadores
La alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, anuncia la solución a un mal endémico que venían sufriendo los vecinos de la localidad de Lires, la falta de cobertura móvil.
Dejar atrás “décadas de aillamento tecnolóxico” ha sido posible gracias a la puesta en funcionamiento de un repetidor de telefonía móvil, que garantiza por primera vez a sus vecinos una cobertura estable.
Por el momento, Vodafone es el único operador telefónico que puede dar servicio ya que fue el adjudicatario del proyecto licitado por la Xunta, si bien el repetidor ha quedado preparado para que otros operadores puedan sumarse a la oferta.
La regidora ceense destaca que de esta forma culmina un proceso largo y complejo impulsado y coordinado por el Concello de Cee y del que ella hizo un seguimiento directo para evitar atrasos.
“Foi un proceso longo e moi complexo, con numerosos permisos, requisitos técnicos moi esixentes e atrasos inevitables derivados da pandemia. A pesar de todo, conseguimos avanzar fase a fase ata facelo realidade”, señala Lamela.
La mandataria ceense afirma asimismo que siempre tuvo claro que “era imprescindible poñer fin a unha situación de desigualdade tecnolóxica que Lires padecía desde facía décadas”.
Por último, incide en la importancia de la actuación: “A entrada en servizo deste repetidor mellora a seguridade, facilita o día a día das persoas que viven en Lires e incrementa o atractivo dun lugar único. Hoxe Lires deixa atrás un problema histórico e como alcaldesa podo dicir con orgullo que cumprín o compromiso adquirido coa súa xente".