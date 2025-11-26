Mi cuenta

Cee

El BNG respalda al personal de limpieza del hospital del Virxe da Xunqueira

El diputado Óscar Insua respaldó a las trabajadoras en la concentración

Redacción
26/11/2025 21:51
Óscar Insua con las trabajadoras manifestantes. | CEDIDA
Óscar Insua con las trabajadoras manifestantes. | CEDIDA
 El BNG da Costa da Morte manifestó su apoyo al personal de limpieza del hospital comarcal Virxe da Xunqueira de Cee, que reclama la equiparación salarial y laboral con otros trabajadores del Sergas. Desde la semana pasada, las empleadas llevan a cabo movilizaciones y jornadas de huelga convocadas por la CIG para que se atiendan sus demandas. 

El diputado nacionalista Óscar Insua acompañó a las trabajadoras en la concentración de ayer y escuchó sus reivindicaciones. El colectivo expresó su malestar por el trato recibido por parte del Sergas, una situación también afecta a los hospitales de O Salnés (Villagarcía) y Barbanza (Ribeira). 

Insua trasladó que el grupo parlamentario nacionalista del Parlamento de Galicia sigue de cerca la problemática y continuará apoyando las reivindicaciones del personal. 

El BNG coincide con el mensaje de la CIG y recordó que al estar externalizado el servicio de limpieza del hospital ceense, los trabajadores se rigen por el convenio provincial, lo que implica peores condiciones salariales y sociales que las de otros empleados de hospitales del Sergas. 

