El BNG respalda al personal de limpieza del hospital del Virxe da Xunqueira

Óscar Insua con las trabajadoras manifestantes. | CEDIDA

El BNG da Costa da Morte manifestó su apoyo al personal de limpieza del hospital comarcal Virxe da Xunqueira de Cee, que reclama la equiparación salarial y laboral con otros trabajadores del Sergas. Desde la semana pasada, las empleadas llevan a cabo movilizaciones y jornadas de huelga convocadas por la CIG para que se atiendan sus demandas.

El diputado nacionalista Óscar Insua acompañó a las trabajadoras en la concentración de ayer y escuchó sus reivindicaciones. El colectivo expresó su malestar por el trato recibido por parte del Sergas, una situación también afecta a los hospitales de O Salnés (Villagarcía) y Barbanza (Ribeira).

Insua trasladó que el grupo parlamentario nacionalista del Parlamento de Galicia sigue de cerca la problemática y continuará apoyando las reivindicaciones del personal.

El BNG coincide con el mensaje de la CIG y recordó que al estar externalizado el servicio de limpieza del hospital ceense, los trabajadores se rigen por el convenio provincial, lo que implica peores condiciones salariales y sociales que las de otros empleados de hospitales del Sergas.