El BNG respalda al personal de limpieza del hospital del Virxe da Xunqueira
El diputado Óscar Insua respaldó a las trabajadoras en la concentración
El BNG da Costa da Morte manifestó su apoyo al personal de limpieza del hospital comarcal Virxe da Xunqueira de Cee, que reclama la equiparación salarial y laboral con otros trabajadores del Sergas. Desde la semana pasada, las empleadas llevan a cabo movilizaciones y jornadas de huelga convocadas por la CIG para que se atiendan sus demandas.
El diputado nacionalista Óscar Insua acompañó a las trabajadoras en la concentración de ayer y escuchó sus reivindicaciones. El colectivo expresó su malestar por el trato recibido por parte del Sergas, una situación también afecta a los hospitales de O Salnés (Villagarcía) y Barbanza (Ribeira).
Insua trasladó que el grupo parlamentario nacionalista del Parlamento de Galicia sigue de cerca la problemática y continuará apoyando las reivindicaciones del personal.
El BNG coincide con el mensaje de la CIG y recordó que al estar externalizado el servicio de limpieza del hospital ceense, los trabajadores se rigen por el convenio provincial, lo que implica peores condiciones salariales y sociales que las de otros empleados de hospitales del Sergas.