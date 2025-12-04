MercaNaVila supera las expectivas de la Diputación

Presentación de MercaNaVila en Cee Cedida

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, la diputada de Emprego Rosa Ana García, y el presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas, hicieron balance del programa MercaNaVila, la iniciativa para impulsar el consumo en los establecimientos de los concellos de menos de 20.000 habitantes.

El presidente, Formoso destacó que el programa “superó con creces las previsiones iniciales”. Entre el 20 de octubre y el 3 de diciembre se descargaron 93.453 bonos, se registraron cerca de 300.000 operaciones de compra y se movilizaron 16 millones de euros en los 1.080 establecimientos adheridos de toda la provincia.

También subrayó la importancia de mantener vivo el ecosistema comercial local frente a la oleada de plataformas de compras online como Amazon. El presidente provincial agradeció “la implicación total de los comerciantes de toda la provincia”. Explicó además que ya se está diseñando una campaña más ambiciosa para el próximo año.

José María Seijas, presidente de la Federación destacó el éxito de la iniciativa y felicitó a la Diputación por su trabajo. “MercaNaVila demuestra que cuando hay compromiso, hay resultados. El comercio es vida: donde hay comercio, hay vida”. Asimismo, animó al resto de diputaciones gallegas a impulsar programas similares.

La diputada de Emprego, Rosa Ana García, subrayó que el impacto fue más que económico: “Con este programa logramos que personas de las ciudades se desplazasen a las vilas a comprar y, de paso, aprovecharan para comer allí o incluso pasar el fin de semana en un hotel rural”. Durante la reunión se reafirmó el compromiso de mantener la colaboración entre Diputación y Federación para avanzar en nuevas acciones conjuntas en el sector. Entre ellas, la realización de un censo comercial completo que permita conocer la situación real del tejido económico y definir medidas más eficaces.

Formoso cerró la reunión destacando que dinamizar el comercio requiere colaboración y apuesta por el empleo rural. Los datos finales revelan una fuerte movilización del comercio local en toda la provincia. En la Costa da Morte destaca Cee con 1,12 millones de euros en ventas.