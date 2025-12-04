Xeal empieza a comercializar ferrosilicocromo tras reconvertir un horno de su planta de Cee

Vista de la factoría de Xeal en Brens, Cee CRISTIAN_TRILLO

Xallas Electricidad y Aleacciones (Xeal) ya produce ferrosilicocromo en su factoría de Cee, reforzando así su apuesta por la diversificación.

Por primera vez en más de 120 años, la compañía amplía su tradicional línea de ferroaleaciones con un producto de alto valor añadido, destinado a sectores estratégicos en Europa y mercados internacionales.

La puesta en marcha de esta nueva línea ha requerido una importante inversión para la modernización de uno de los hornos de la planta de Cee, lo que permitirá alcanzar una producción anual estimada de hasta 25.000 toneladas de ferrosilicocromo.

Con ello, Xeal refuerza su catálogo de ferroaleaciones en un contexto marcado por la competencia internacional y los retos regulatorios.

El proyecto ha implicado la transformación completa del área de colada de uno de los hornos de la planta de Cee, para adecuarlo a las necesidades de producción de la nueva aleación, y además se ha realizado en un tiempo récord.

La iniciativa se enmarca en la hoja de ruta de Xeal hacia una industria más sostenible y diversificada, que incluye la construcción de una planta de carbón vegetal en Dumbría, con una inversión de más de 28 millones de euros.

Esta instalación permitirá sustituir entre un 15% y un 40% del carbón fósil por biomasa de origen vegetal, evitando la emisión de unas 50.000 toneladas de CO₂ anuales.

”La producción de ferrosilicocromo y la futura planta de carbón vegetal son dos hitos clave para XEAL. Representan nuestra apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la resiliencia ante los cambios regulatorios y de mercado. Todo esto es posible gracias al esfuerzo y la profesionalidad de nuestros equipos”, destaca María Couto, CEO de la empresa.