Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

Xeal empieza a comercializar ferrosilicocromo tras reconvertir un horno de su planta de Cee

La empresa espera producir 25.000 toneladas anuales y posicionarse como proveedor estratégico del sector en Europa

Manuel Froxán Rial
04/12/2025 21:34
Vista de la factoría de Xeal en Brens, Cee
Vista de la factoría de Xeal en Brens, Cee
CRISTIAN_TRILLO
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Xallas Electricidad y Aleacciones (Xeal) ya produce ferrosilicocromo en su factoría de Cee, reforzando así su apuesta por la diversificación. 

Por primera vez en más de 120 años, la compañía amplía su tradicional línea de ferroaleaciones con un producto de alto valor añadido, destinado a sectores estratégicos en Europa y mercados internacionales.

La puesta en marcha de esta nueva línea ha requerido una importante inversión para la modernización de uno de los hornos de la planta de Cee, lo que permitirá alcanzar una producción anual estimada de hasta 25.000 toneladas de ferrosilicocromo. 

Con ello, Xeal refuerza su catálogo de ferroaleaciones en un contexto marcado por la competencia internacional y los retos regulatorios. 

El proyecto ha implicado la transformación completa del área de colada de uno de los hornos de la planta de Cee, para adecuarlo a las necesidades de producción de la nueva aleación, y además se ha realizado en un tiempo récord. 

La iniciativa se enmarca en la hoja de ruta de Xeal hacia una industria más sostenible y diversificada, que incluye la construcción de una planta de carbón vegetal en Dumbría, con una inversión de más de 28 millones de euros.

 Esta instalación permitirá sustituir entre un 15% y un 40% del carbón fósil por biomasa de origen vegetal, evitando la emisión de unas 50.000 toneladas de CO₂ anuales. 

”La producción de ferrosilicocromo y la futura planta de carbón vegetal son dos hitos clave para XEAL. Representan nuestra apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la resiliencia ante los cambios regulatorios y de mercado. Todo esto es posible gracias al esfuerzo y la profesionalidad de nuestros equipos”, destaca María Couto, CEO de la empresa.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El ideal gallego

Los ciberdelitos ganan cada vez más peso en la criminalidad de Carballo
A. Pérez Cavolo
Exposición de olería en el castillo

Olería de Buño en el castillo de Vimianzo
Redacción
Buzón mágico de Correos

Correos instala un buzón mágico en Carballo para las cartas a Papá Noel y los Reyes Magos
Redacción
El alcalde y el párroco firman el convenio de colaboración

El Concello de Carballo y Cáritas renuevan el convenio para el centro de día de Verdillo
Redacción