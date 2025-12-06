Adjudicado por 360.000 euros el equipamiento de alta tecnología del Hospital Virxe da Xunqueira

Hospital Virxe da Xunqueira de Cee MCS

El Servizo Galego de Saúde viene de adjudicar por un montante conjunto de 1.174.910 euros dos nuevos lotes del contrato de suministro de equipamiento de alta tecnología con destino a varios hospitales gallegos entre los que figura el de Cee.

A la firma General Electric Healthcare España SAU se le adjudicó por un montante de 721.160 euros la adquisición de equipamiento tecnológico tanto para el Hospital Público de Barbanza como para el Virxe da Xunqueira de Cee.

A cada uno de ellos va destinada una inversión de 249.260 euros, que permitirá dotar a ambos hospitales comarcales de una sala de rayos digital robotizada con suspensión de techo. También se incorporará un sistema digital de radiología portátil por 111.320 euros para cada hospital. o hospital público de Pontevedra.