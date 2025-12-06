Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cee

Adjudicado por 360.000 euros el equipamiento de alta tecnología del Hospital Virxe da Xunqueira

Incluye un nuevo sistema digital de radiología portátil y una sala de rayos x digital robotizada con suspensión de techo

Redacción
06/12/2025 23:07
Hospital Virxe da Xunqueira de Cee
Hospital Virxe da Xunqueira de Cee
MCS
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Servizo Galego de Saúde viene de adjudicar por un montante conjunto de 1.174.910 euros dos nuevos lotes del contrato de suministro de equipamiento de alta tecnología con destino a varios hospitales gallegos entre los que figura el de Cee.

A la firma General Electric Healthcare España SAU se le adjudicó por un montante de 721.160 euros la adquisición de equipamiento tecnológico tanto para el Hospital Público de Barbanza como para el Virxe da Xunqueira de Cee. 

A cada uno de ellos va destinada una inversión de 249.260 euros, que permitirá dotar a ambos hospitales comarcales de una sala de rayos digital robotizada con suspensión de techo. También se incorporará un sistema digital de radiología portátil por 111.320 euros para cada hospital. o hospital público de Pontevedra. 

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Representantes do sector alimentario asisten a unha das mesas redondas do programa Proalis-Carbon

A alimentación aposta polo medio ambiente coa iniciativa Proalis-Carbon
Redacción
Daniel Pérez presidió el lunes su primer pleno ordinario como alcalde de Carballo

Carballo y Zas acumulan casi la mitad del remanente municipal de la comarca
A. Pérez Cavolo
La utilización de hasta siete deshumificadores industriales resultó insuficiente para eliminar el problema

Un problema de condensación impide jugar el Basket Xiria-Estudiantes de Lugo de 3ª FEB
Redacción
David García Pichel fue el máximo goleador del partido con 10 tantos

El Xiria gana por vez primera un partido en la pista del Balonmano Ingenio de Gran Canaria
Redacción