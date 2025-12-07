Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cee

La plaza 8 de Marzo de Cee acoge una concentración contra los recortes educativos

El BNG Costa da Morte anuncia su respaldo a la iniciativa convocada por la Federación Provincial de Anpas

Manuel Froxán Rial
07/12/2025 22:05
Representantes nacionalistas en una protesta contra los recortes educativos
Representantes nacionalistas en una protesta contra los recortes educativos
Cedida
La Federación Provincial de Anpas da Coruña-Costa da Morte ha convocado para este lunes por la tarde en Cee una concentración para protestar por los recortes educativos que afectan de forma especial a distintos colegios del propio municipio ceense y de Muxía. 

La movilización se llevará a cabo a partir de las 17 horas en la Praza 8 de Marzo. Una de las formaciones políticas que ya ha confirmado su presencia es el BNG. 

Los nacionalistas difundieron ayer un comunicado en el que expresan su respaldo a la protesta y critican la negativa de la Xunta a atender las reivindicaciones de distintas Anpas, “que están a demandar desde que inicio este curso escolar máis docentes especialistas para reforzar a ensinanza das crianzas con necesidades especiais”. 

Desde el BNG Costa da Morte explican que los centros educativos más afectados por esta situación son el CEIP Vila de cee y el IES Agra de Raíces, por lo que respecta al municipio ceense, y el CEIP Virxe da Barca y el CEIP Vilarmide, en el caso de Muxía. 

“Tanto o CEIP Vila de Cee como os centros de Muxía precisan de máis horas semanais de profesores de pedagoxía terapéutica (PT)”, señalan.

Recuerdan también que en el caso del IES Agra de Raíces, el centro contó el año pasado con dos PTs, una cuidadora y un profesor de audición y lenguaje (AL) que estaba compartido, mientras que “este ano teñen unha cuidadora soa, non teñen especialista de AL e contan con dous PTs, cando en realidade farían falta catro, segundo demanda a Anpa, ademáis de necesitar dúas coidadoras e polo menos un especialista de audición e linguaxe”. 

El responsable comarcal del BNG, Xurxo Rodríguez Baña resalta que el BNG lleva apoyando a las familias desde que comenzó el curso y que a través de su diputado Óscar Insua planteó el asunto en el Parlamente de Galicia “e comprobamos como a Xunta nega que os centros escolares de Muxía e Cee necesiten más docentes especialistas”.

