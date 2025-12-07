Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cee

Los comerciantes de Cee agradecen a la Diputación el impacto de MercaNaVila

El sector solicita que se vuelva a repetir la iniciativa durante diferentes periodos el próximo ejercicio

Redacción
07/12/2025 22:40
Presentación de MercaNaVila en Cee
Presentación de MercaNaVila en Cee
Cedida
Los comerciantes de Cee trasladaron al Concello un escrito de agradecimiento dirigido al presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, por los resultados obtenidos con la campaña MercaNaVila, una iniciativa que, según el sector, dejó en la localidad “un impacto especialmente significativo” para el comercio local. 

El documento fue remitido ya al organismo provincial por la alcaldesa de Cee, formalizando así el reconocimiento público a esta acción de dinamización comercial. En su escrito, los comerciantes ponen de relieve los datos económicos alcanzados durante el desarrollo de la campaña, que situaron al municipio en el cuarto puesto de la provincia en volumen de ventas. 

El movimiento económico generado ascendió a 1,12 millones de euros, una cifra que el sector califica como “un auténtico impulso nun período tradicionalmente marcado pola caída do consumo”, en referencia al contexto habitual de menor actividad en otoño. El sector destaca también la orientación de la campaña hacia el pequeño comercio, al que se refieren como “un dos máis vulnerables fronte ás grandes áreas comerciais e ao auxe das plataformas en liña”, subrayando que la sensibilidad mostrada por la Diputación hacia este ámbito merece ser puesta en valor. 

La diputada de Emprego y la alcaldesa en un comercio de Vimianzo

Cee y Vimianzo lideran las ventas en el programa 'Mercanavila' de la Diputación

Más información

Según trasladan los propios comerciantes, la iniciativa contribuyó a reforzar el consumo en los negocios de proximidad y a mejorar la visibilidad del comercio local entre vecinos y visitantes. A la vista de los resultados obtenidos, el escrito incluye además una solicitud dirigida a la Diputación para que el programa tenga continuidad y sea ampliado durante el próximo año

En concreto, los comerciantes plantean la posibilidad de desarrollar nuevas ediciones en distintos momentos del calendario, con el objetivo de mantener el flujo de actividad a lo largo de diferentes etapas del año y no solo en períodos concretos. Según señalan, esta extensión del programa contribuiría “a reforzar a continuidade do comercio de proximidade e a consolidar o dinamismo económico da vila”. 

La campaña MercaNaVila permitió concentrar durante su desarrollo un mayor volumen de transacciones en los establecimientos adheridos, lo que se tradujo en un aumento del consumo y en una mayor afluencia de clientes. Desde el sector comercial se valora especialmente la repercusión que tuvo tanto en las ventas directas como en la proyección del tejido comercial de Cee dentro del conjunto de la provincia. 

El escrito remitido al presidente provincial incluye también el deseo expreso de los comerciantes de invitarlo a visitar la localidad para que pueda conocer de primera mano el impacto positivo generado por la campaña y el papel que el comercio local desempeña como motor económico y social del municipio. 

La alcaldesa de Cee ya dio traslado formal de este documento a la Diputación, canalizando así la petición y el reconocimiento del sector. Desde el comercio local se espera ahora que esta valoración positiva pueda traducirse en la continuidad del programa y en su adaptación a los nuevos períodos propuestos, con el objetivo de seguir reforzando la actividad económica del municipio a través de campañas de estímulo al consumo en el comercio de proximidad.

